RAZBOJNICI BLOKADERI SU PRIVILEGOVANI Šešelj objasnio: Ovde jadni Simo Spasić jedini ide po zatvorima, jer nema ko da ga zaštiti

03. 10. 2025. u 16:10

NIKO od ovih razbojnika, blokadera, izdajnika ne ide u zatvor, upozorava predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

РАЗБОЈНИЦИ БЛОКАДЕРИ СУ ПРИВИЛЕГОВАНИ Шешељ објаснио: Овде јадни Симо Спасић једини иде по затворима, јер нема ко да га заштити

Foto: Printskrin TV B92

- Ovde jadni Simo Spasić jedini ide po zatvorima, jer nema ko da ga zaštiti. Ne vredi to što ćemo se mi sastajati po emisijama da kao mi osuđujemo. Leks specijalisom pročistiti sudstvo i javno tužilaštvo - rekao je Šešelj za TV B92.

