MUNJINO BRDO I LAZ NAJSIGURNIJI TUNELI Vučić: Danas se puštaju u rad, urađene sve inspekcije

03. 10. 2025. u 12:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se danas u rad puštaju tuneli Munjino brdo i Laz.

- Munjino brdo i Laz, uradili su protiv požarci inspekcije sve. Kažu da su to najsigurniji tuneli u Srbiji i da nisu imali do sada takav primer sigurnosti tunela.  Danas u 12 sati se puštaju u rad - rekao je Vučić. 

