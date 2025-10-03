PREDSEDNIK Aleksandar Vučić pušta u rad brzu prugu od Novog Sada do Subotice. Predsednik se u vozu Soko vozi od Beograda do Subotice.

Predsednik je stigao, voz je krenuo ka Subotici

- Kada smo krenuli - upitao je predsednik, pa dodao da će videti koliko će vremena trebati da stignu.

- Balinte, ovde je sedeo tvoj otac, još tada je naslućivao da je bolestan. On mi je rekao tada da samo da smo ovo uradili, pa smo mnogo napravili. Baš mi je žao što nije ovde. Veliki čovek - kazao je Vučić, obraćajući se Balintu Pastoru.

Sa predsednikom Vučićem u prvoj vožnji do Subotice su i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, zamenik ministra za saobraćaj i građevinarstvo Mađarske Nandor Čepregi, ambasador Kine u Srbiji Li Ming.

Ministarka Sofronijević prenela je predsedniku da je predlog da povratna karta Beograd-Subotica bude 2.000 dinara.

- Ja stavrno mislim da je to, skoro 200 kilometara, ok cena. Teretni saobraćaj se odmah uspostavlja danas, a za putnički mora da se sačeka pet dana, zbog birokratije. Mnogo nam znači teretni saobraćaj, ali nam mnogo znači i putnički saobraćaj. Verujem da ćemo u narednom periodu, razvojem pruge do Crne Gore, do Bara. Stalak-Đunis ide uskoro, to je prva deonica na putu Niš-Beograd. Prvu prugu gradili smo 1854. godine, 1984. kreće prvi voz za Niš. Išla su dva voza sa po devet vagona, u prvom su bili Francuzi, a u drugom kralj Milan. Tada su ga napadali. Kao i danas. Tada nije bilo društvenih mreža, a ljudi su isti - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da je Beograd - Subotica pre ovog brzina voza bila 40 kilometara na sat.

- On će sada da ide 200, ali inače ide 220 kilometara na sat. Ja sam bio sa njima na testiranju - ističe Vučić.

Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.

- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo. Za nas je ovo strašno važno - kaže Vučić.

Predsednik kaže da je bio najsrećniji kada je čuo da su deca koja su dolazila na proteste govorila "hvala ti, Vučiću, što si izgradio ovu prugu da dođemo na proteste".

Vučić ističe da je Subotica postala peti grad po veličini, pre Leskovca.

Na pitanje mađarskih medija kako ovo utiče na odnose Srbije i Mađarske, predsednik kaže:

- Ja sam mnogo srećan, mi sebe povezujemo sa Evropom preko Budimpešte. Zahvaljujući Viktoru Orbanu, krenuli smo da gradimo ovu prugu. Srećan sam što smo je završili efikasno, brzo i ranije. U privrednom smislu doneće mnogo, povezati dodatno Budimpeštu i Beograd. Ostaće simbol prijateljstva. Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou. Ko god dođe iza nas, imaće tu obavezu.

Predsednik je rekao da se nada da će početkom marta građani moži za dva sata i 40 minuta da stignu do Budimpešte.

- Važna vest je da su Munjino brdo i Laz dobili sve dozvole - kazao je.

Vučić ističe da građani ne treba da brinu.

- Svaki dan uvozimo gorivo, nemamo više svoje nafte, zahvaljujući njihovoj odluci 2007- 2008 godine, od tada, najkasnije 2012. smo iscrpili naftna nalazišta. Za mene je to potpuno neverovatno, mi uradili, ne nismo mi, oni su. Nemaju stid i sram, to je za njih normalno. Za to što su nam oni ostavili, mi danas pokušavamo da nešto rešimo, ni krivi ni dužni se našli u svemu tome. Građani ne moraju da brinu, mi ćemo da rešimo probleme, nećemo imati benzin u kanticama. Biće stvari pod kontrolom, biće teško. Moramo da platimo cenu njihove neodgovornosti, ali svetskih okolnosti. Nemojte da smetnete sa uma. Niko se ne priprema sa razgovore. Kopaju svoje rovovoe. Samo čekaju rat i spremaju se za rat. Nikada to nije bilo jednostavnije, mi smo ovde, Rusi su iza zavese. Razgovaro sam sa Mercom o svim važnim temama. Nemačka je najveći trgovinski partner Srbije. Mislim da smo imali dobar razgovor - kaže predsednik.

O izjavama Miloša Jovanovića da vlast nema šanse na izborima, predsednik kaže:

- Videćemo, slede izbori u nekoliko opština. Što se tiče volje naroda, stranka tog gospodina je oko jedan odsto. Dobro je vodio politiku.

Sve o brzoj pruzi

Izgradnja ove deonice počela je u novembru 2021. godine, a pruga duga oko 108,1 kilometar omogućiće kretanje vozova brzinom do 200 kilometara na čas.

Na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica izgrađena su između ostalog, četiri mosta i dva vijadukta (ukupne dužine 2,3 km), 27 nadvožnjaka (dužine 3,9 km) i 15 podvožnjaka (dužine 32,3 km).

Prvi put u Srbiji izgrađena su i tri ekodukta, svaki dužine od po 46 metara, koji će omogućavati životinjama bezbedan prelazak preko pruge, na deonicama Lovćenac - Bačka Topola, Bačka Topola - Žednik i Subotica – državna granica.

Izgrađeno je i ukupno 33 propusta dugih ukupno oko 800 metara, kao i 14 pothodnika.

Na novoj pruzi ugrađene su i 302 skretnice, dok je za izgradnju brze pruge bilo potrebno uraditi oko osam i po miliona kubika zemljanih radova i utrošiti 762 hiljade kubika tucanika.

Izgradnja pruge za velike brzine do 200 km/h između Beograda i Budimpešte jedan je od najvećih i najznačajnijih investicionih i infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope.

Duž čitave brze pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, izgrađeno je ili rekonstruisano 16 stanica, tri stajališta i šest stanica u kojima postoje železnički objekti.

Duž pruge za velike brzine od Beograda do Subotice izgrađeno je ukupno više od 120 novih objekata (mostovi, galerije, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici i propusti).

Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta, a Interregio vozovi će putovati 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum ''China Railway International'' i '''China Communications Construction Company'', a u realizaciji projekta bilo je angažovano više od dvesta podizvođača i dobavljača, najvećim delom iz Srbije, ali veliki broj njih i iz zemalja Evropske Unije.