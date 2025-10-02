"VAŽNI I ZANIMLJIVI RAZGOVORI O BROJNIM TEMAMA": Brnabić na sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prisustvovala je, kao predstavnik Srpske napredne stranke, sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke u Barseloni.
- Zadovoljstvo mi je što imam priliku da, kao predstavnik Srpske napredne stranke, danas i sutra prisustvujem sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke u Barseloni. Važni i zanimljivi razgovori o brojnim temama od značaja za EU i čitav evropski kontinent - objavila je Brnabić na Instagramu.
