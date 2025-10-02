Politika

"VAŽNI I ZANIMLJIVI RAZGOVORI O BROJNIM TEMAMA": Brnabić na sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke

В. Н.

02. 10. 2025. u 15:15

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prisustvovala je, kao predstavnik Srpske napredne stranke, sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke u Barseloni.

ВАЖНИ И ЗАНИМЉИВИ РАЗГОВОРИ О БРОЈНИМ ТЕМАМА: Брнабић на састанку интернационалних секретара странака у оквиру Европске народне странке

Foto: Tanjug/Vlada Republike Srbije

- Zadovoljstvo mi je što imam priliku da, kao predstavnik Srpske napredne stranke, danas i sutra prisustvujem sastanku internacionalnih sekretara stranaka u okviru Evropske narodne stranke u Barseloni. Važni i zanimljivi razgovori o brojnim temama od značaja za EU i čitav evropski kontinent - objavila je Brnabić na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

