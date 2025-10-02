VUČIĆ IZ KOPENHAGENA: Biće danas važnih sastanaka, a onda se vraćamo nazad da rešavamo probleme oko NIS-a (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Kopenhagena, gde učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice. .

Vučić je novinarima uoči početka Samita rekao da očekuje važne sastanke.

- Imamo nekoliko inicijativa, u borbi protiv narkotika, koje su podneli Đorđa Meloni i Emanuel Makron. Takođe za nas važno, bilateralni susreti sa nemačkim kancelarom Mercom, sa Markom Ruteom, sa portugalskim premijerom. Verujem da će biti još važnih sastanaka, a onda se vraćamo nazad da rešavamo probleme oko NIS-a - istakao je predsednik.

O NIS-u

- Pričao sam sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem još sinoć i on razume težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi. Posle izvesnog vremena vi de fakto ostajete bez rafinerije. To nije samo pitanje uvoza nafte, to je pitanje i finansijskih sankcija. Pošto sam slušao ljude koji govore da nemamo domaću banku, imamo uspešnu domaću banku, to je Poštanska štedionica. Imamo i druge domaće privatne banke koje rade sa NIS. Niko neće da rizikuje američke sankcije. Ne možete zbog jedne kompanije da izgubite sve banke. Biće mnogo problema, ali to ćemo da rešavamo. Ovde koliko možete da razgovarate, ali nadležni su Rusi i Amerikanci, tako da sa njima moramo da razgovaramo - rekao je predsednik.

O situaciji u Gazi

Na pitanje vezano za situaciju u Gazi, a da prokomentariše to što je izraelska vojska presrela brodove koji su išli ka Gazi i prevozili humanitarnu pomoć, a na jednom od brodova nalazio se i student FDU u blokadi Ognjen Marković, koji poziva da se "pritisne Vlada da ga puste", Vučić kaže:

- Pratio sam noćas vesti, video sam šta se događa. Niko u svetu nije iznenađen. Neki ljudi to nisu želeli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza. Ma koliko neretko imali posla sa neogovornih i neozbiljnim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Kad nisu u stanju sebe da spasu, onda zovu državu u pomoć. Država je naravno uvek tu da pomogne i učini sve što može - rekao je predsednik.