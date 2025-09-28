JASNA PORUKA SLOBODNIH GRAĐANA: Tražimo smenu rukovodstva RTS! Nije srpski ćutati (VIDEO)
GRAĐANI su se danas okupili ispred RTS.
Oni su poručili da traže smenu rukovodstva RTS i da "nije srpski ćutati".
Ovo su razlozi zašto su se oni danas okupili ispred RTS-a.
1. 10 meseci gledamo program protiv Srbije, lažnu sliku svega onoga što se u Srbiji dešava
2. Smišljeno prikrivanje i opravdavanje nasilja blokadera
3. Umanjivanje razmera katastrofe u obrazovnom sistemu Srbije, prouzrokovanog blokadama neradom, neučenjem i nasiljem profesora i studenata blokadera
4. Brutalna zloupotreba dece u političke svrhe
5. Mi na RTS želimo profesionalce, a ne revolucionarne siledžije, jer ih mi plaćamo kao narod i želimo da rade svoj posao, a ne da uzimaju ogroman novac od naroda, truju ga i podržavaju antidržavne pokrete
Ovo su njihovi zahtevi:
Na mitingu na svenarodnom skupu 12. aprila iznet je jasan i nedvosmislen zahtev, danas te zahteve svodimo u tri tačke:1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.
3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.
"Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS ispuni u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, sa ovog istog mesta, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod više neće da ćuti", naveli su oni.
Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.
