JASNA PORUKA SLOBODNIH GRAĐANA: Tražimo smenu rukovodstva RTS! Nije srpski ćutati (VIDEO)

28. 09. 2025. u 20:09

GRAĐANI su se danas okupili ispred RTS.

ЈАСНА ПОРУКА СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА: Тражимо смену руководства РТС! Није српски ћутати (ВИДЕО)

Oni su poručili da traže smenu rukovodstva RTS i da "nije srpski ćutati".

Ovo su razlozi zašto su se oni danas okupili ispred RTS-a. 

1.  10 meseci gledamo program protiv Srbije, lažnu sliku svega onoga što se u Srbiji dešava
2. Smišljeno prikrivanje i opravdavanje nasilja blokadera 
3. Umanjivanje razmera katastrofe u obrazovnom sistemu Srbije, prouzrokovanog blokadama neradom, neučenjem i nasiljem profesora i studenata blokadera
4. Brutalna zloupotreba dece u političke svrhe 
5. Mi na RTS želimo profesionalce, a ne revolucionarne siledžije, jer ih mi plaćamo kao narod i želimo da rade svoj posao, a ne da uzimaju ogroman novac od naroda, truju ga i podržavaju antidržavne pokrete

Ovo su njihovi zahtevi: 

Na mitingu na svenarodnom skupu 12. aprila iznet je jasan i nedvosmislen zahtev, danas te zahteve svodimo u tri tačke:1. Oslobađanje RTS od revolucionarnih siledžija, od onih koji su iznutra blokirali RTS i koji mesecima obmanjuju narod. Mi, narod Srbije, nećemo da plaćamo partijske parazite, žute ološ elite, i njihove nasilnički program.

2. Zahtevamo smenu rukovodećih ljudi, ne samo u informativnom, već i u kulturnom, zabavnom i filmskom programu. Posebno ne želimo da gledamo, a svakako ne da plaćamo one u beogradskom programu koji mrze Beograd i koji u svom gradu nikada ništa lepo ne vide i fokusirani su samo na širenje mržnje protiv svih koji se za dobrobit grada bore.
3. Zahtevamo punu krivično-pravnu finansijsku i disciplinsku odgovornost za sve one koji su, iako plaćeni od građana, učestvovali u pokušaju udara i ometali proces normalnog rada nacionalnog javnog servisa.

"Sve ovo očekujemo da rukovodstvo RTS ispuni u narednih 30 dana, u protivnom, izborićemo se, sa ovog istog mesta, a u skladu sa zaključcima od 12. aprila, za smenu celokupnog rukovodstva RTS. Nije srpski ćutati, i narod  više neće da ćuti", naveli su oni. 

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

