JASNA PORUKA SRBA SA KIM: Sever, Gračanica, Štrpce, Kosovsko Pomoravlje protiv blokada! (FOTO/VIDEO)

28. 09. 2025. u 19:04

I SRBI širom Kosova i Metohije ustali su danas protiv blokada i zaustavljanja Srbije, uz jasnu poruku da žele mir, da žele jaku i snažnu Srbiju!

ЈАСНА ПОРУКА СРБА СА КИМ: Север, Грачаница, Штрпце, Косовско Поморавље против блокада! (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Više hiljada Srba na severu Kosova i Metohije, Sočanici, u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu održali su skupove i šetnje sa kojih su poručili da ne žele zaustavljanje Srbije, da su protiv blokada i onih koji bi da unazade i oslabe Srbiju kako bi bila lak plen onima koji našem narodu ne žele ništa dobro!

Pogledajte atmosferu sa tih skupova:

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

