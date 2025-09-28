VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Amerikanci novim odlaganjem želeli da nam ukažu poštovanje, biće reakcije sa naše strane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Amerikanci želeli da nam ukažu poštovanje time što su odložili uvođenje sankcija NIS-u za još osam dana i istakao da ćemo za sedam dana imati suštinski isto pitanje bez odgovora.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Hvala im, želeli su da nam ukažu poštovanje, da nam kažu da nas slušaju, da razumeju poziciju Srbije. Hvala im na tome, ali da li smo time nešto suštinski dobili, pa za sedam dana imaćemo isto pitanje, a ja i dalje neću imati odgovor - rekao je Vučić u Obrenovcu, tokom šetnje građana protiv blokada.

On je dodao da će biti reakcije sa naše strane, kao i sa strane NIS-a kada su u pitanju nove ponude i prema Amerikancima i prema drugima.

- Verujem da je to dobro, a da li će biti dovoljno i da li je to ono što Amerikanci žele, videćemo - naveo je Vučić.

Novosti

Sjedinjene Američke Države odložile su početak primena sankcija protiv NIS-a za osam dana, odnosno do 9. oktobra.

Prema poslednjem odlaganju, sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu 1. oktobra, ali je posle pregovora koje je vodio predsednik Vučić američka strana odlučila da pomeri taj rok za još osam dana.