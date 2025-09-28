Politika

VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Amerikanci novim odlaganjem želeli da nam ukažu poštovanje, biće reakcije sa naše strane

Новости онлине

28. 09. 2025. u 18:08

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su Amerikanci želeli da nam ukažu poštovanje time što su odložili uvođenje sankcija NIS-u za još osam dana i istakao da ćemo za sedam dana imati suštinski isto pitanje bez odgovora.

ВУЧИЋ О САНКЦИЈАМА НИС-У: Американци новим одлагањем желели да нам укажу поштовање, биће реакције са наше стране

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Hvala im, želeli su da nam ukažu poštovanje, da nam kažu da nas slušaju, da razumeju poziciju Srbije. Hvala im na tome, ali da li smo time nešto suštinski dobili, pa za sedam dana imaćemo isto pitanje, a ja i dalje neću imati odgovor - rekao je Vučić u Obrenovcu, tokom šetnje građana protiv blokada.

On je dodao da će biti reakcije sa naše strane, kao i sa strane NIS-a kada su u pitanju nove ponude i prema Amerikancima i prema drugima.

- Verujem da je to dobro, a da li će biti dovoljno i da li je to ono što Amerikanci žele, videćemo - naveo je Vučić.

Novosti

Sjedinjene Američke Države odložile su početak primena sankcija protiv NIS-a za osam dana, odnosno do 9. oktobra.

Prema poslednjem odlaganju, sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu 1. oktobra, ali je posle pregovora koje je vodio predsednik Vučić američka strana odlučila da pomeri taj rok za još osam dana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke