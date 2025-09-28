OSIONA TUŽITELJKA! Pomoriški telefonom pretila sudiji: 'U martu pada vlast, sve ću da vas uhapsim!

IVANA Pomoriški, nekadašnja ligašica poznata po pretnjama sudijama i najavama paljenja pravosudnih institucija, danas kao šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva nastavlja istu praksu, otvoreno preti sudijama, najavljuje smenu vlasti i kazne za sve koji se ne povinuju njenim očekivanjima.

Foto: S. J. M.

Doduše, sada više ne preti sa ulice,nego iz samog vrha institucije koja bi trebalo da čuva zakon, i upravo zato njen uticaj i njene pretnje postaju daleko opasnije. Ono što je, međutim, još opasnije jeste činjenica da pretnje koje Pomoriški izgovara ne potiču samo od nje same, one dolaze direktno iz kabineta vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac. Upravo Dolovac, prema svedočenjima više izvora, već mesecima uverava tužioce da će do promene vlasti doći na proleće naredne godine i da je dovoljno samo „izdržati do marta“.

Naime, kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora, Ivana Pomoriški je 5. septembra pozvala jednog sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu, i histerično vikala na njega tražeći da mora drugačije da glasa u veću koje je odlučivalo u predmetu advokata Nemanje Aleksića.

Pomoriški je, kako navode svedoci ovog događaja, poručila da će svi biti uhapšeni ako odluka ne bude onakva kakvu ona očekuje, uz objašnjenje da „u martu 2026. pada vlast“.

Ovaj ispad, koji, kako saznajemo od izvora bliskih tužilaštvu, nije novost u ponašanju Pomoriški, niti je rezultat trenutnog afekta, ali najbolje otkriva razmere bahatosti i bezobrazluka koji karakterišu postupanje Ivane Pomoriški i njene mentorke Zagorke Dolovac. Kao šefica Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, ona sebi daje za pravo da telefonom zove sudiju Apelacionog suda u Novom Sadu i diktira mu kako treba da glasa, iako za tako nešto nema apsolutno nikakvu nadležnost, ni po teritorijalnoj pripadnosti, ni po hijerarhiji pravosudnog sistema.

Ovaj događaj samo je najnovija etapa u jednom kontinuitetu koji traje godinama gde politički kadrovi bez stručnih i moralnih referenci ulaze u institucije da bi ih koristili kao sredstvo obračuna, uticaja i pritiska.

Pomoriški, koju je Dolovac lično postavila na mesto šefice beogradskog trećeg osnovnog javnog tužilaštva, sada deluje kao instrument straha za vršenje pritiska na pojedince u pravosuđu. Umesto da zastupa zakon, ona deluje kao predstavnik grupe koja očekuje novu vlast, i shodno tome otvoreno vrši pritisak na sudije, diktira im odluke i najavljuje hapšenja ako se njeni zahtevi ne ispune.