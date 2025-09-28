Politika

VUČIĆ VEČERAS U OBRENOVCU: Predsednik sa slobodnim građanima protiv blokada

В.Н.

28. 09. 2025. u 10:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić družiće se večeras sa građanima Obrenovca, na skupu slobodnih građana protiv blokada.

ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС У ОБРЕНОВЦУ: Председник са слободним грађанима против блокада

Foto: Novosti

Skup je zakazan od 17 sati. 

Podsetimo, širom Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova.

Više o tome KLIKOM OVDE!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROLAZNICI U ŠOKU: Bebi Dol uhvaćena kako peva u Knez Mihailovoj (VIDEO)

PROLAZNICI U ŠOKU: Bebi Dol uhvaćena kako peva u Knez Mihailovoj (VIDEO)