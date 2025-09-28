VUČIĆ VEČERAS U OBRENOVCU: Predsednik sa slobodnim građanima protiv blokada
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić družiće se večeras sa građanima Obrenovca, na skupu slobodnih građana protiv blokada.
Skup je zakazan od 17 sati.
Podsetimo, širom Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova.
