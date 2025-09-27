"ZA OSAM GODINA, PLATA MI JE DUPLO VEĆA" Vučić podelio snimak zadovoljne učiteljice i poručio: Što obećamo, mi ispunimo! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandra Vučić podelio je video snimak na svom Instagram nalogu u kome Milena Kuveljić, prosvetni radnik iz Mladenovca, govori o povećanju plata. Oktobar - vanredno, januar - redovno povećanje plata u zdravstvu i prosveti. Što obećamo, mi ispunimo, poručio je Vučić.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Kad sam čula za povećanje plata, nalazila sam se u autu, mama mi je javila da ćemo dobiti povećanje, i to me naravno jako oduševilo. Učiteljica sam, radim u maloj seoskoj školi u Sopotu. MIlion puta da se rodim, milsim da bih milion puta izabrala istu profesiju. To što dobiješ od te dece je neverovatno. Ta ljubav, radost, energija, ideje. Pokreću te da budeš bolji. Neverovatni su! - poručila je Milena.

Kaže da treba raditi na vraćanju dostojanstva koji su nastavnici izgubili, zato što oni uvek imaju isti cilj, da pomognu deci.

- Prvo što bih istakla za ovih osam godina jeste da je moja plata dupo veća, nego kad sam krenula da radim. Naravno da svako povećanje doprinosi budžetu, olakšava nam život, da živimo sigurnije, srećnije zadovoljenije, ispunjenije - zaključila je Kuveljić.