INSPEKCIJA U PONEDELJAK STIŽE U REKTORAT U BEOGRADU

INSPEKCIJA u ponedeljak ide u Rektorat u Beogradu kako bi proverila da li se koristi u skladu sa zakonom.

Zgrada Rektorata

Podsetimo, zaposleni, na čelu sa rektorom Vladimirom Rankovićem, kada su u sredu ušli u Rektorat u Kragujevcu, zatekli su haos.

Blokaderi su ostavili stvari i đubre na sve strane - bukvalno krš i lom.

Ranije se, podsetimo, pojavio snimak i blokadera iz Novog Sada kada su iz skrivenog šteka uzeli drogu a potom je uneli u Rektorat gde ih je čekala druga grupa najekstremnijih blokadera sa kojima su pripremili i konzumirali narkotike.

(Kurir)