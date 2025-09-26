Politika

"RAZNI SLUČAJEVI POSTOJE, OVAJ JE UNIKAT": Brnabić odgovorila Štimcu

В.Н.

26. 09. 2025. u 07:18

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je na objavu lidera pokreta Nacionalna Snaga Vladimira Štimca.

РАЗНИ СЛУЧАЈЕВИ ПОСТОЈЕ, ОВАЈ ЈЕ УНИКАТ: Брнабић одговорила Штимцу

FOTO TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ

- Razni slučajevi postoje, ali nijedan nije kao Štimac. Ovaj je unikat - rekla je Brnabić u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

- Jel istina da je Tramp izbacio nepomenika iz sale UN i rekao: neću da slušam laži ovog čoveka, on ne predstavlja slobodu on predstavlja korupciju, neka napusti salu?! Ako imate neku validnu potvrdu, molim vas javite! - rekao je Štimac prethodno u objavi. 

