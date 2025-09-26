"RAZNI SLUČAJEVI POSTOJE, OVAJ JE UNIKAT": Brnabić odgovorila Štimcu
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prokomentarisala je na objavu lidera pokreta Nacionalna Snaga Vladimira Štimca.
- Razni slučajevi postoje, ali nijedan nije kao Štimac. Ovaj je unikat - rekla je Brnabić u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.
- Jel istina da je Tramp izbacio nepomenika iz sale UN i rekao: neću da slušam laži ovog čoveka, on ne predstavlja slobodu on predstavlja korupciju, neka napusti salu?! Ako imate neku validnu potvrdu, molim vas javite! - rekao je Štimac prethodno u objavi.
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)