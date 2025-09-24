Politika

OPROŠTAJ OD ČETNIČKOG VOJVODE VASKA VIDOVIĆA: Uz Šešelja i srpske radikale ostao je do poslednjeg časa svog teškog, ali časnog života

24. 09. 2025. u 23:41

UMRO je Vasilije Vidović, simbol junaštva i odanosti, saopštila je i potpredsednik SRS Vjerica Radeta.

ОПРОШТАЈ ОД ЧЕТНИЧКОГ ВОЈВОДЕ ВАСКА ВИДОВИЋА: Уз Шешеља и српске радикале остао је до последњег часа свог тешког, али часног живота

Foto: Z. J. Mačak

- Uz Šešelja i srpske radikale ostao je do poslednjeg časa svog teškog, ali časnog života. Nedostajaće Šešeljev svakodnevni pozdrav - Dobro jutro, vojvodo! Nikada ga drugačije nije nazvao. Prijateljstvo i poštovanje je bilo obostrano - napisala je Radeta na Iksu.


 

