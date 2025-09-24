VUČIĆ SA GENERALNIM SEKRETAROM SAVETA EVROPE: Predsednik se sastao sa Alenom Berseom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom u Njujorku, na marginama 80. po redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i tim povodom oglasio se na svom "Instagram" profilu.

- Sastanak sa generalnim sekretarom @alain.berset @councilofeurope bio je prilika za otvorenu i konstruktivnu razmenu mišljenja o svim ključnim pitanjima za Srbiju i region. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije, unapređenju demokratskih standarda, jačanju institucija, vladavini prava i zaštiti ljudskih prava, kojima Srbija ostaje potpuno posvećena.

Posebno sam zahvalio Savetu Evrope na kontinuiranoj podršci u očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti, kao i na zaštiti prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Naglasio sam da će Srbija i nadalje biti ozbiljan i pouzdan partner svima kojima je cilj napredak Evrope i dobrobit svih naših građana.

Uveren sam da će saradnja sa @councilofeurope dobiti dodatni zamah i doprineti jačem povezivanju, intenzivnijem dijalogu i ubrzanju reformskih procesa, čime bi se stvorila čvrsta osnova za povratak mira, bolju budućnost i prosperitet našeg kontinenta. - napisao je predsednik Vučić

Vučića očekuje danas i sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom, ali i večera sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Prethodno, Vučić se danas sastao sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom i

predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem.

(Tanjug)

