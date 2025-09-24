Politika

BRUKA LAŽNE DRŽAVE U UN: Srbija uložila protestnu notu zbog vašarskog ponašanja Vjose Osmani po hodnicima

24. 09. 2025. u 20:00

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uložila protestnu notu Ujedinjenim nacijama jer je Vjosa Osmani ušla u zgradu UN sa propusnicom neke druge države.

БРУКА ЛАЖНЕ ДРЖАВЕ У УН: Србија уложила протестну ноту због вашарског понашања Вјосе Османи по ходницима

Foto: Profimedia

- Gospođa Osmani se na neki način prošvercovala u zgradu UN-a, dobila je od neke druge države onu propusnicu, secondary pass, za ulazak u Ujedinjene nacije, zbog čega smo mi već uložili notu samim Ujedinjenim nacijama - kazao je Đurić u izjavi novinarima.

Kako je dodao, tu propusnicu je Osmanijeva iskoristila kako bi došla do toga da razgovara sa nekim od viših zvaničnika.

- Pokušavaju sada po hodnicima da uhvate koga mogu - dodao je Đurić.

(Tanjug)

