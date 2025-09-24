BRUKA LAŽNE DRŽAVE U UN: Srbija uložila protestnu notu zbog vašarskog ponašanja Vjose Osmani po hodnicima
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uložila protestnu notu Ujedinjenim nacijama jer je Vjosa Osmani ušla u zgradu UN sa propusnicom neke druge države.
- Gospođa Osmani se na neki način prošvercovala u zgradu UN-a, dobila je od neke druge države onu propusnicu, secondary pass, za ulazak u Ujedinjene nacije, zbog čega smo mi već uložili notu samim Ujedinjenim nacijama - kazao je Đurić u izjavi novinarima.
Kako je dodao, tu propusnicu je Osmanijeva iskoristila kako bi došla do toga da razgovara sa nekim od viših zvaničnika.
- Pokušavaju sada po hodnicima da uhvate koga mogu - dodao je Đurić.
(Tanjug)
