VUČIĆ NA GS UN U NJUJORKU: Beograd može da bude mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta, UN nisu relikvija iz prošlosti
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.
UN nisu relikvija iz prošlosti, već kompas za budućnost. Kazao je da male zemlje često moraju da zadrže dah i da čekaju šta će velike zemlje da urade, a to ne bi trebalo da bude slučaj.
Vreme je da pokažemo da možemo da budemo inicijatori i garant saradnje, naveo je on.
- Naše angažovanje sa našim partnerima ne postavlja puku saglasnost - naveo je Vučić. Kazao je da je reciprocitet važan, kao i teritorijalni integritet i suverenitet.
Povelja UN ostaje jedini okvir koji nas može držati, naveo je. Ponudio je da Beograd bude mesto dijaloga u svim sukobima širom sveta, te garantovao bezbednost potencijalnim učesnicima.
- Srbija veruje u pragmatičnu saradnju, pronalaženje zajedničkih imenitelja - izjavio je Vučić.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)