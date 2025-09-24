VUČIĆ NA GS UN U NJUJORKU: Beograd može da bude mesto dijaloga za sve sukobe širom sveta, UN nisu relikvija iz prošlosti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Youtube/Printscreen

UN nisu relikvija iz prošlosti, već kompas za budućnost. Kazao je da male zemlje često moraju da zadrže dah i da čekaju šta će velike zemlje da urade, a to ne bi trebalo da bude slučaj.

Vreme je da pokažemo da možemo da budemo inicijatori i garant saradnje, naveo je on.

- Naše angažovanje sa našim partnerima ne postavlja puku saglasnost - naveo je Vučić. Kazao je da je reciprocitet važan, kao i teritorijalni integritet i suverenitet.

Povelja UN ostaje jedini okvir koji nas može držati, naveo je. Ponudio je da Beograd bude mesto dijaloga u svim sukobima širom sveta, te garantovao bezbednost potencijalnim učesnicima.

- Srbija veruje u pragmatičnu saradnju, pronalaženje zajedničkih imenitelja - izjavio je Vučić.