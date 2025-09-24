Politika

"ANARHIJA I MRŽNJA SU NJIHOV JEDINI PROGRAM": Brnabić osudila nasilje blokadera u Zaječaru

В. Н.

24. 09. 2025. u 13:55

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić najoštrije je osudila nasilje blokadera u Skupštini grada Zaječara.

АНАРХИЈА И МРЖЊА СУ ЊИХОВ ЈЕДИНИ ПРОГРАМ: Брнабић осудила насиље блокадера у Зајечару

Foto Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Još jednom su pokazali kako bi izgledala Srbija i šta bi uradili sa našim institucijama ukoliko bi došli na vlast. Takođe su ponovo pokazali da njima izbori i narodna volja ne znače ništa. U Zaječaru su izbori održani i građani su jasno rekli ko ima njihovo poverenje, uprkos užasnom nasilju blokadera, čak i na sam izborni dan. Bez obzira na to, blokaderi nastavljaju sa pokušajima urušavanja institucija, kreiranja haosa i destabilizacije. Uz svesrdnu podršku određenih medija, koji promovišu ovakvo nasilje kao nešto lepo i pozitivno, u nadi da će se nastaviti “pumpanje”. Sve njih skupa apsolutno ne zanima narodna volja iskazana na izborima. Anarhija, mržnja i nasilje su njihov jedini program za Srbiju - objavila je Brnabić na mreži X.

