"ANARHIJA I MRŽNJA SU NJIHOV JEDINI PROGRAM": Brnabić osudila nasilje blokadera u Zaječaru
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić najoštrije je osudila nasilje blokadera u Skupštini grada Zaječara.
- Još jednom su pokazali kako bi izgledala Srbija i šta bi uradili sa našim institucijama ukoliko bi došli na vlast. Takođe su ponovo pokazali da njima izbori i narodna volja ne znače ništa. U Zaječaru su izbori održani i građani su jasno rekli ko ima njihovo poverenje, uprkos užasnom nasilju blokadera, čak i na sam izborni dan. Bez obzira na to, blokaderi nastavljaju sa pokušajima urušavanja institucija, kreiranja haosa i destabilizacije. Uz svesrdnu podršku određenih medija, koji promovišu ovakvo nasilje kao nešto lepo i pozitivno, u nadi da će se nastaviti “pumpanje”. Sve njih skupa apsolutno ne zanima narodna volja iskazana na izborima. Anarhija, mržnja i nasilje su njihov jedini program za Srbiju - objavila je Brnabić na mreži X.
