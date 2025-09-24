Politika

OGLASIO SE RUBIO POSLE SASTANKA SA VUČIĆEM: Nastojimo da zajedno izgradimo bolju budućnost

В. Н

24. 09. 2025. u 08:36

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio istakao je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Njujorku razgovarao o strateškom dijalogu koji će, kako je naglasio, uskoro pokrenuti dve nacije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Rubio je poručio da je sa Vučićem razgovarao i o učešću SAD na izložbi Ekspo, i naveo da je to prilika za dalje jačanje bilateralnih odnosa. 

- Drago mi je da sam video predsednika Srbije Aleksandra Vučića danas u Njujorku. Razgovarali smo o strateškom dijalogu koji će naše dve nacije uskoro pokrenuti i o učešću SAD na Ekspo 2027, što su dve prilike za dalje jačanje naših bilateralnih odnosa dok nastojimo zajedno izgraditi bolju budućnost - napisao je Rubio na društvenoj mreži "Iks". 

