Politika

BRNABIĆ OŠTRO ODGOVORILA PONOŠU "Kad bi birao da li da se pojavi ogrnut zastavom ili samo u gaćama, tačno bi u gaćama držao govor" (FOTO)

В.Н.

23. 09. 2025. u 14:23

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić odgovorila je na društvenoj mreži "Iks" Zdravku Ponošu.

Foto: Novosti

- Reče Ponoš koji bi se ogrnuo bilo čime osim zastavom Srbije. Kad bi birao da li da se pojavi ogrnut zastavom ili samo u gaćama, tačno bi u gaćama držao govor. Fascinantno je koliko im smeta naša trobojka... A kakvog je kalibra Ponoš političar, najbolje pokazuje ovakav komentar na dan kada Aleksandar Vučić ima sastanak sa državnim sekretarom SAD.

Toliko Ponoš može da dobaci dok gleda Aleksandra Vučića sa državnim sekretarom SAD, japanskim carem, predsednikom Kine, predsednikom UAE, španskim kraljem, itd, itd - napisala je Ana Brnabić.


 

