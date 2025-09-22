SANJA ZLOČINAČKU TVOREVINU: Kurti opet preti “velikom Albanijom”
ALjBIN Kurti pohvalio se juče obilaskom Kačanika, a svoju predizbornu kampanju zasniva na promociji takozvane “velike Albanije” , zločinačke tvorevine koja predstavlja opasnost za mir čitavog regiona i pretnju po stabilnost na ovim prostorima.
Kurti je slike iz posete Kačaniku podelio da društvenim mrežama, a njima domoniraju simboli “velike Albanije” na osnovu čega je jasno da su njegova politika mržnja, podele, razdor, pretnje i netrpeljivost.
Postavlja se pitanje - dokle će Kurtiju biti dozvoljeno da sanja ovu zločinačku tvorevinu, a da međunarodna zajednica ostaje nema i bez reakcije na takve opasne i preteće planove?
