Politika

SANJA ZLOČINAČKU TVOREVINU: Kurti opet preti “velikom Albanijom”

В.Н.

22. 09. 2025. u 11:35

ALjBIN Kurti pohvalio se juče obilaskom Kačanika, a svoju predizbornu kampanju zasniva na promociji takozvane “velike Albanije” , zločinačke tvorevine koja predstavlja opasnost za mir čitavog regiona i pretnju po stabilnost na ovim prostorima.

САЊА ЗЛОЧИНАЧКУ ТВОРЕВИНУ: Курти опет прети “великом Албанијом”

Foto: Novosti

Kurti je slike iz posete Kačaniku podelio da društvenim mrežama, a njima domoniraju simboli “velike Albanije” na osnovu čega je jasno da su njegova politika mržnja, podele, razdor, pretnje i netrpeljivost. 

Foto: Novosti

Postavlja se pitanje - dokle će Kurtiju biti dozvoljeno da sanja ovu zločinačku tvorevinu, a da međunarodna zajednica ostaje nema i bez reakcije na takve opasne i preteće planove?

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARADA SMETALA SAMO ASFALTU I N1
Politika

0 12

PARADA SMETALA SAMO ASFALTU I N1

VOJNA parada održana u Beogradu, najveća u novijoj istoriji Srbije, okupila je deset hiljada pripadnika Vojske Srbije i na hiljade građana duž trase. Prikazana je snaga, red i tehnološki iskorak. Ipak, za deo prozapadnih medija bliskih tzv. građanskoj sceni – glavna vest nije bila vojska, već – asfalt.

22. 09. 2025. u 10:45

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!