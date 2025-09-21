Politika

HRVATI OČAJNI: Makron i Francuska su pokazali ogromno poštovanje prema Vučiću i Srbiji, njima nisu poslali ni zastavu!

В.Н.

21. 09. 2025. u 09:07

IAKO na paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima, premijerno je prikazano naoružanje izraelske proizvodnje, ali jedna stvar je Hrvate posebno zabolela

ХРВАТИ ОЧАЈНИ: Макрон и Француска су показали огромно поштовање према Вучићу и Србији, њима нису послали ни заставу!

Foto: Printscreen

Tu je bio i prelet borbenih aviona Rafale iz Francuske - države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski "mimohod" ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom, navodi Jutarnji.

Foto: Printscreen

Dalje kažu da je parada u Zagrebu bila više "interna priredba", dok ostaje činjenica da je srpskoj prisustvovao veliki broj svetskih zvaničnika.

Među njima se ističe i prisustvo lidera UAE Mohameda bin Zajeda koji je sedeo do predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a na kineskoj i ruskoj paradi nije bio.

(Alo)

