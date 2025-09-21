HRVATI OČAJNI: Makron i Francuska su pokazali ogromno poštovanje prema Vučiću i Srbiji, njima nisu poslali ni zastavu!

IAKO na paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima, premijerno je prikazano naoružanje izraelske proizvodnje, ali jedna stvar je Hrvate posebno zabolela

Tu je bio i prelet borbenih aviona Rafale iz Francuske - države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski "mimohod" ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom, navodi Jutarnji.

Dalje kažu da je parada u Zagrebu bila više "interna priredba", dok ostaje činjenica da je srpskoj prisustvovao veliki broj svetskih zvaničnika.

Među njima se ističe i prisustvo lidera UAE Mohameda bin Zajeda koji je sedeo do predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a na kineskoj i ruskoj paradi nije bio.

