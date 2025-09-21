HRVATI OČAJNI: Makron i Francuska su pokazali ogromno poštovanje prema Vučiću i Srbiji, njima nisu poslali ni zastavu!
IAKO na paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima, premijerno je prikazano naoružanje izraelske proizvodnje, ali jedna stvar je Hrvate posebno zabolela
Tu je bio i prelet borbenih aviona Rafale iz Francuske - države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski "mimohod" ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom, navodi Jutarnji.
Dalje kažu da je parada u Zagrebu bila više "interna priredba", dok ostaje činjenica da je srpskoj prisustvovao veliki broj svetskih zvaničnika.
Među njima se ističe i prisustvo lidera UAE Mohameda bin Zajeda koji je sedeo do predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a na kineskoj i ruskoj paradi nije bio.
(Alo)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)