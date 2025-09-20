ZAPADNE AMBASADE UMISLILE DA LAVROV DOLAZI NA PARADU: Vučić otkrio šta se desilo posle udarne najave o gostima sa istoka
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu i tom prilikom otkrio je šta se desilo posle udarne najave o gostima sa istoka.
- Kada su neke novine objavile da stižu specijalni gosti na vojnu paradu, a videli ste da su bili iz arapskih zemalja, imali smo pozive iz svih zapadnih zemalja i pitanja da li je istina da dolazi ministar spoljnih poslova Rusije i da bi to bio skandal. Pošto nisu znali ništa, bukvalno je krenula hajka. Ja sam rekao Tanji Jović da im svima kažu da mene zovu. Onda pola njih neće da zovu i ohlade se od svojih namera i želja da viču i prete - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ URUČIO ODLIKOVANjA: "Snagu crpimo iz korena uraslih u otadžbinu, dužni smo da je sačuvamo" (VIDEO)
20. 09. 2025. u 15:00 >> 15:29
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)