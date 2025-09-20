Politika

ZAPADNE AMBASADE UMISLILE DA LAVROV DOLAZI NA PARADU: Vučić otkrio šta se desilo posle udarne najave o gostima sa istoka

В.Н.

20. 09. 2025. u 16:43

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu i tom prilikom otkrio je šta se desilo posle udarne najave o gostima sa istoka.

Foto: Profimedia

- Kada su neke novine objavile da stižu specijalni gosti na vojnu paradu, a videli ste da su bili iz arapskih zemalja, imali smo pozive iz svih zapadnih zemalja i pitanja da li je istina da dolazi ministar spoljnih poslova Rusije i da bi to bio skandal. Pošto nisu znali ništa, bukvalno je krenula hajka. Ja sam rekao Tanji Jović da im svima kažu da mene zovu. Onda pola njih neće da zovu i ohlade se od svojih namera i želja da viču i prete - rekao je Vučić.

