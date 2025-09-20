VUČIĆ O VELIKOJ VOJNOJ PARADI: NJihove su "mirni mimohodi", a naša uspešnija "pretnja regionu" - ništa što nismo mogli da očekujemo
NA sednici Saveta za saradnju Srbije i Srpske u Palati Srbija, predsednik Aleksandar Vučić poručio da se Srbima parade uvek proglašavaju pretnjom, dok se drugima nazivaju mirnim mimohodima, i istakao da je zadatak države da zaštiti narod od istorijske katastrofe.
Vučić kaže da je ponosan na vojnu paradu.
- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu - kaže on.
Ističe da pred nama nije lak period jer se stvari u svetu odvijaju ubrzano.
- Taj put velikih sila ne vidim da vodi bilo gde drugo sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe u koju mnogi narodi hrle - naveo je on.
Preporučujemo
VUČIĆ URUČIO ODLIKOVANjA: "Snagu crpimo iz korena uraslih u otadžbinu, dužni smo da je sačuvamo" (VIDEO)
20. 09. 2025. u 15:00 >> 15:29
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)