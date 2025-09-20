Politika

VUČIĆ O VELIKOJ VOJNOJ PARADI: NJihove su "mirni mimohodi", a naša uspešnija "pretnja regionu" - ništa što nismo mogli da očekujemo

В.Н.

20. 09. 2025. u 16:18

NA sednici Saveta za saradnju Srbije i Srpske u Palati Srbija, predsednik Aleksandar Vučić poručio da se Srbima parade uvek proglašavaju pretnjom, dok se drugima nazivaju mirnim mimohodima, i istakao da je zadatak države da zaštiti narod od istorijske katastrofe.

Novosti

Vučić kaže da je ponosan na vojnu paradu.

- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu - kaže on.

Ističe da pred nama nije lak period jer se stvari u svetu odvijaju ubrzano.

- Taj put velikih sila ne vidim da vodi bilo gde drugo sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe u koju mnogi narodi hrle - naveo je on.

