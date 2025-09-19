ANTIFA I BLOKADE U SRBIJI: Ista matrica nasilja i haosa

I dok je Tramp u Americi proglasio Antifu terorističkom organizacijom, kod nas se isti scenario sprovodi kroz blokade i medijsku podršku tajkunskih glasila – haos, nasilje i pokušaj rušenja sistema bez izbora.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp presekao je i doneo odluku koja je uzdrmala levičarske strukture širom sveta – Antifa je zvanično proglašena terorističkom organizacijom. Odluka dolazi u trenutku kada se sve više razotkriva prava priroda ovog pokreta: iza paravana „borbe protiv fašizma“ krije se ekstremno levičarska ideologija nasilja, haosa i pokušaja rušenja sistema.

🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Fašizam pod maskom antifašizma

Oni koji se danas nazivaju „antifašistima“ i „anarhistima“ zapravo deluju kao jurišni odredi za proizvodnju haosa i destabilizaciju država. Umesto da se bore protiv neonacizma ili rasizma, Antifa svoje delovanje temelji na anarhiji, ekstremnom levom radikalizmu i rušenju političkog establišmenta. Njihova ideologija nije demokratska, niti je zaista antifašistička – naprotiv, mnogi analitičari smatraju da Antifa upravo reprodukuje ono protiv čega se navodno bori: autoritarizam i represiju.

Metode nasilja i uličnog terora

Pripadnici Antife širom sveta nastupaju pod maskama i crnim uniformama, često zajedno sa takozvanim „Blek blokom“. Njihova taktika obuhvata ulične sukobe, napade na političke protivnike, uništavanje imovine i izazivanje nereda. U Americi su učestvovali u nasilnim protestima posle izbora Donalda Trampa 2016. godine, u sukobima u Berkliju 2017, kao i tokom nemira u Portlandu i drugim gradovima.

Svedoci smo da Antifa koristi nasilje kao ustaljeni metod delovanja, a njihova parola „borba protiv fašizma“ zapravo se pretvara u brutalnu represiju prema svakome ko misli drugačije. Zaključak takvog delovanja je da „antifašisti postaju pravi fašisti“ – jer sebi daju pravo da određuju ko sme, a ko ne sme da se okuplja i izražava mišljenje.

Antifa protiv Srbije

Propaganda Antife usmerena je i ka Srbiji. Godinama se naš narod optužuje za opsadu Sarajeva, zločine u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji, a istovremeno se otvoreno podržavaju separatističke težnje u tzv. Sandžaku. Njihove oznake i slogani već su viđeni i na beogradskim ulicama, tokom nedavnih protesta i blokada.

Profesori i javne ličnosti, poput Čedomira Antića, jasno su upozoravali da fakultete i „studentske blokade“ ne drži narod, već mala grupa anarhista i ekstremnih levičara. Potvrda je stigla kada su kamere zabeležile grafit crvenim sprejom: „ANTIFA BEOGRAD“. To je jasan dokaz da iza blokada stoji uvezana ideologija nasilja i destrukcije.

Ista matrica – Amerika i Srbija

Ako uporedimo dešavanja u Sjedinjenim Državama i Srbiji, uočava se ista matrica: nasilje, haos, blokade, pokušaj rušenja sistema mimo volje naroda i izbornog procesa. Razlika je samo u tome što u Srbiji blokaderi uživaju ogromnu podršku tajkunskih medija, pa se njihovo delovanje upakuje kao „borba za slobodu“ i „otpor korupciji“. U stvarnosti, reč je o pokušaju nasilnog dolaska na vlast – bez izbora, bez legitimiteta.

Antifa kao globalni projekat

Mnogi istraživači smatraju da je Antifa deo šireg globalističkog projekta – pokreta koji se lažno predstavlja kao „antisistemski“, dok u praksi služi za neutralizaciju istinskog otpora i antisistemskih ideja. Profesor Majkl Čosudovski piše da su ovakvi pokreti „finansirani i strogo kontrolisani od strane korporativnih elita“, kako bi se bunt usmerio u pravcu koji ne ugrožava globalni neoliberalni poredak.

Dodatno, postoje brojna svedočenja da Antifa dobija podršku iz moćnih nevladinih i finansijskih struktura, često povezanih sa Džordžom Sorošem i njegovim fondacijama. Njihov cilj nije sloboda, već rušenje tradicionalnog društva i stvaranje prostora za nove oblike političke i društvene kontrole.

Antifa je danas simbol „fašizma antifašista“. U ime navodne borbe protiv neonacizma i rasizma, ovaj pokret širi nasilje, autoritarizam i haos. Donald Tramp je prepoznao ovu opasnost i jasno je imenovao – Antifa je teroristička organizacija.

Srbija mora da bude svesna da isti scenario pokušava da se sprovede i na našim ulicama. Blokade, nasilje i medijska manipulacija deo su iste matrice koja pod maskom „aktivizma“ pokušava da sruši državu i uveze ulični haos. Kao što je Amerika rekla „dosta“, i naša zemlja mora jasno i nedvosmisleno da zaštiti svoj narod i institucije od ove opasne ideologije.

