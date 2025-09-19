SRBIJA OSUĐUJE SVAKI OBLIK PRITISKA NA SRPSKI NAROD Đurić o upadu tzv. Kosovske policije u zdravstvene institucije u Kosovskoj Mitrovici

MINISTAR spoljnih poslova Marko Ðurić oglasio se povodom upada tzv. Kosovske policije u zdravstvene institucije Srbije u Kosovskoj Mitrovici.

Foto MSP

Saopštenje ministra Đurića vam prenosimo u celosti:

- Izražavam duboku zabrinutost zbog najnovijeg upada tzv. Kosovske policije u zdravstvene institucije Srbije u Kosovskoj Mitrovici. Ovaj akt predstavlja kršenje svih međunarodnih i humanitarnih normi, kao i sporazuma koji regulišu odnos između Beograda i Prištine.

Zdravstvene ustanove u Kosovskoj Mitrovici deo su sistema zdravstva Republike Srbije, te je upad tzv. kosovskih policijskih snaga ne samo nezakonit, već i novi provokativni čin Kurtijevog režima koji ugrožava mir i stabilnost u regionu.

Ovakvi eksalatorni potezi, koji dolaze samo nekoliko dana posle nasilnog i nezakonitog upada u prostorije RFZO i PIO Fonda, kao i otimanja objekata Pošte Srbije na KiM, predstavljaju pokušaj nasilnog i jednostranog integrisanja srpskih institucija u, kako se to naziva, "kosovski sistem", što je potpuno neprihvatljivo i suprotno duhu dijaloga koji vodi ka normalizaciji odnosa.

Srbija osuđuje svaki oblik pritiska na srpski narod na Kosovu i Metohiji, kao i sve pokušaje prištinskih vlasti da se nasilnim putem pređe preko legitimnih prava i interesa našeg naroda.

Očekujemo od međunarodne zajednice, posebno od Evropske unije, kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, da reaguju na ovaj incident, da zaustave Kurtijevo divljanje nad Srbima i da očuvaju uslove za dijalog, koji je jedini način za postizanje trajnog mira.

Pozivam Srbe na KiM na mir i uzdržanost, ali sa jasnom porukom da ćemo nastaviti da branimo prava našeg naroda na Kosovu i Metohiji kroz sve diplomatske i pravne mehanizme. - poručio je Đurić.