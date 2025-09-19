Politika

"OKUPILI SE 24 HILJADE PUTA NA POTPUNO KRIMINALAN NAČIN" Vučić: U Briselu bili šokirani kada im je rečeno da blokaderi ne prijavljuju skupove

19. 09. 2025. u 08:58

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kaže da su se u Briselu šokirali kada im je predsednica Skupštine Ana Brnabić rekla da blokaderi u Srbiji ne prijavljuju skupove.

ОКУПИЛИ СЕ 24 ХИЉАДЕ ПУТА НА ПОТПУНО КРИМИНАЛАН НАЧИН Вучић: У Бриселу били шокирани када им је речено да блокадери не пријављују скупове

- Mi smo bar 23 hiljade skupova obezbeđivali. To je odgovorna odluka koja nije u skladu sa zakonom. Ja sam inicirao tu odluku da bismo iz zaštitili i da ne bi mogli da kukaju da ih neko napada - naveo je Vučić tokom gostovanja na Blic TV. 

- Postavlja se pitanje - što se ne držite zakona, elementarnog i prijavite skup, a stalno pričate o zakonima i legalnosti - kaže predsednik.

Kaže da neverovatne sume novca ulazi u zemlju za to. 

- Da računate samo novac za hranu. Da zanemarimo dnevnice za bajkere, taksiste... Naše službe rade svoj posao i kada urade vi im kažete da su zavereničke teorije, napad na NVO, drugačije stavove. Okupli su se do sada 24 hiljade puta na potpuno kriminalan način - bez ijedne prijave skupa, u skladu sa zakonima koji smo donosili u skladu sa EU - navodi Vučić.

