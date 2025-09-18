SRPSKA LISTA OBJAVILA PREDIZBORNI SPOT: Slogom možemo da sačuvamo i povratimo naše opštine!

Srpska lista objavila je video-spot povodom predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u kom poručuje da slogom i jedinstvom srpski narod može da sačuva svoje opštine južno od Ibra i povrati opštine na severu koje su oteli lažni albanski gradonačelnici.

Foto: Srpska lista

- Samo složno možemo da sačuvamo i povratimo naše opštine. Da skinemo crvene trake, da radimo i gradimo! Jer ovde naš narod odlučuje! Budimo jedinstveni, jer smo snažni koliko smo složni! Zato Jedino Srpska lista i broj 170! - poručuje se u video spotu u kom se smenjuju kadrovi srpskih sredina i porodica, mladih, penzionera od Štrpca, preko Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, do severnih opština, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića… Spotom dominira kadar sa brda Kamilja u Leposaviću gde se nalazi impozantan krst.

U video-spotu se podseća na sve nedaće sa kojima se srpski narod na Kosovu j Metohiji suočava, terorom poslednjih godina, uz poruku vere u srpski narod koji ima tradiciju i snagu da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima i na izborima osigura bolju budućnost.