SRPSKA LISTA OBJAVILA PREDIZBORNI SPOT: Slogom možemo da sačuvamo i povratimo naše opštine!
Srpska lista objavila je video-spot povodom predstojećih lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji u kom poručuje da slogom i jedinstvom srpski narod može da sačuva svoje opštine južno od Ibra i povrati opštine na severu koje su oteli lažni albanski gradonačelnici.
- Samo složno možemo da sačuvamo i povratimo naše opštine. Da skinemo crvene trake, da radimo i gradimo! Jer ovde naš narod odlučuje! Budimo jedinstveni, jer smo snažni koliko smo složni! Zato Jedino Srpska lista i broj 170! - poručuje se u video spotu u kom se smenjuju kadrovi srpskih sredina i porodica, mladih, penzionera od Štrpca, preko Gračanice, Kosovskog Pomoravlja, do severnih opština, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića… Spotom dominira kadar sa brda Kamilja u Leposaviću gde se nalazi impozantan krst.
U video-spotu se podseća na sve nedaće sa kojima se srpski narod na Kosovu j Metohiji suočava, terorom poslednjih godina, uz poruku vere u srpski narod koji ima tradiciju i snagu da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima i na izborima osigura bolju budućnost.
Preporučujemo
Lider pokreta PSG, Pavle Grbović u Beču obećavao da će priznati Kosovo
18. 09. 2025. u 09:06
"TO JE POKAZAO I U SLUČAJU KOSOVA..." Lavrov: Zapad smatra sebe iznad drugih
17. 09. 2025. u 11:28
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)