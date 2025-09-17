"VAŽAN JE SVAKI GLAS" Poziv interno raseljenim licima da glasaju na izborima na Kosovu i Metohiji - Evo kako da se prijavite (VIDEO)
NA APEL naših sunarodnika sa Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji da glasaju na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 12.10.2025. godine.
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.
Zainteresovani građani se do 10. oktobra 2025. godine mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000 506 radi prijave i detaljnih informacija.
Važan je svaki glas za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji!
