"VAŽAN JE SVAKI GLAS" Poziv interno raseljenim licima da glasaju na izborima na Kosovu i Metohiji - Evo kako da se prijavite (VIDEO)

NA APEL naših sunarodnika sa Kosova i Metohije, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji da glasaju na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 12.10.2025. godine.

Foto: Komesarijat za izbeglice i migracije

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije obaveštava zainteresovane da svoje pravo mogu iskoristiti ukoliko poseduju važeću ličnu kartu izdatu od strane privremenih institucija samouprave u Prištini.

Zainteresovani građani se do 10. oktobra 2025. godine mogu javiti na besplatan broj telefona 0800 000 506 radi prijave i detaljnih informacija.

Važan je svaki glas za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji!