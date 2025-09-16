LAŽOMER: Trio fantastiko

DANAS vam u Lažomeru predstavljamo jedan interesntan spoj

Zajedničko im je što patriotizam nisu videli ni na slici.

Nataša Kandić izrazila je uverenje da će neka naredna vlast u Srbiji ipak prihvatiti narativ po kojem se događaji u Srebrenici definišu kao genocid.

A nadu vidi u Dobrici Veselinoviću kojem je podršku već otvoreno pružala.

A koji se sa njom slaže.

Sada im se pridružio i treći član.

Proslavljeni odbojkaš i bivši reprezentativac Vanja Grbić.

