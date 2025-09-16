Politika

"DA OBORIMO REKORD SA 200.000": Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup slobodnih građana protiv blokada u 200 mesta

В. Н.

16. 09. 2025. u 12:57

CENTAR za društvenu stabilnost pozvao je na skup slobodnih građana protiv blokada u subotu, 27. septembra.

ДА ОБОРИМО РЕКОРД СА 200.000: Центар за друштвену стабилност позвао на скуп слободних грађана против блокада у 200 места

Foto: X/ Centar za društvenu stabilnost

- Skup "građani protiv blokada" u preko 200 mesta u Srbiji! Pozivamo sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji! Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave. Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija - navodi se u objavi Centra za društvenu stabilnost na mreži X.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir