"DA OBORIMO REKORD SA 200.000": Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup slobodnih građana protiv blokada u 200 mesta
CENTAR za društvenu stabilnost pozvao je na skup slobodnih građana protiv blokada u subotu, 27. septembra.
- Skup "građani protiv blokada" u preko 200 mesta u Srbiji! Pozivamo sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji! Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave. Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija - navodi se u objavi Centra za društvenu stabilnost na mreži X.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
