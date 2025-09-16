"DA OBORIMO REKORD SA 200.000": Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup slobodnih građana protiv blokada u 200 mesta

CENTAR za društvenu stabilnost pozvao je na skup slobodnih građana protiv blokada u subotu, 27. septembra.

Foto: X/ Centar za društvenu stabilnost

- Skup "građani protiv blokada" u preko 200 mesta u Srbiji! Pozivamo sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji! Skupovi će se održati 27. septembra, sa početkom u 18.30 časova u preko 200 gradova, opština i naseljenih mesta širom zemlje i tom prilikom očekujemo prisustvo preko 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave. Dođite da zajedno iskažemo nacionalno jedinstvo i ljubav prema jedinoj nam otadžbini u subotu 27. septembra, šetnjom u vašem mestu. Živela Srbija - navodi se u objavi Centra za društvenu stabilnost na mreži X.

