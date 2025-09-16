"MI SMO SPREMNI ZA TO ODAVNO" Vučić o upozorenju Rusije da je u Srbiji pripreman Majdan za 1. novembar - Naša služba će ih kontaktirati
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Japana nakon sastanaka sa japanskim carem i premijerom ove zemlje. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je komentarisao upozorenje Spoljne obaveštajne službe Rusije o pripremi Majdana u Srbiji za 1. novembar.
- Mi sa pažnjom pratimo svako saopštenje SVR, i kada nas kritikuju zbog municije pažljivo pročitamo i analiziramo. Našim ruskim partnerima u skladu sa tim odgovorimo. Uvek sa pažnjom pratimo i čitamo šta kažu. To je jedna od najvećih i najmoćnijih službi. Nemam nikakve sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju ne mogu tek tako da odustanu, suviše je novca uloženo, zato će morati da imaju završni pokušaj. Mi smo spremni za to odavno, spremni smo bili za taj pokušaj i pre 15. marta. Verovatno smo zatečeni i nespremni bili u decembru, januaru i delu februara, a od 15. februara smo već mnogo spremniji. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će ih dodatno kontaktirati. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštiti - ističe predsednik.
O izjavi Borka Stefanovića da je reč o "ponovnom mešanju Rusije u unutrašnja pitanja Srbije" Vučić kaže:
- Video sam jednu liniju njegove reakcije. Ja na to imam kontra pitanje - kako on zna da to nije plan, kad on nije deo blokadera? Nas ubeđuju sve vreme da nisu deo blokadera, da ne sarađuju. Kako je on ubeđen da to nije istina? Ili će biti da smo mi u pravu kada kažemo da svi oni učestvuju u prljavom poslu rušenja Srbije. To vreme u kome se mogli na bilo koji način mogli da ugroze Srbiju je davno prošlo. Problem njihov je što nikada ne slušaju one koji su uspešniji od njih. Dobro bi bilo da čuju savete, razmisle kako sebe bolje da pozicioniraju, onda će imati više uspeha. Kasno im je za sledeće izbore, ali za neke za tamo, nekih pet, šest, sedam godina - naveo je srpski predsednik.
