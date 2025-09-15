Politika

CAR NARUHITO LIČNO DOČEKUJE VUČIĆA: Predsednik Srbije jedini lider iz regiona kome je učinjena posebna čast

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u zvaničnoj poseti Japanu gde se očekuje i susret predsednika naše zemlje sa japanskim carem Naruhitom.

U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.

U Japanu će u to vreme boraviti još neki zvaničnici iz regiona kao što je hrvatski predsednik Vlade Andrej Plenković, ali ih neće primiti japanski car. 

Posebna počast je što će se predsednik Vučić voziti u carskom automobilu u pratnji izaslanika cara.

Kako se očekuje, car Naruhito će lično dočekati i ispratiti predsednika Vučića.

Podsetimo, bivši japanski premijer Šinzo Abe posetio je Srbiju u januaru 2018. godine, što je bila prva poseta jednog japanskog premijera našoj zemlji posle gotovo četiri decenije.

Tokom susreta sa Vučićem, Abe je naglasio značaj jačanja političkih i ekonomskih odnosa između dve zemlje, a poseban akcenat stavljen je na japanske investicije i infrastrukturne projekte u Srbiji.

