"DOLAZIM USKORO NA VELIKI SKUP U NOVOM SADU" Vučić: Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše Srbiju
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro otići u Novi Sad, na veliki skup koji će biti održan u tom gradu.
On je, tokom obraćanja iz Osake, odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića, koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan.
- Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Inače, neretko sam u Novom Sadu, imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Plamen slobode je upaljen, to je jedino u pravu. Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i da sruše Srbiju, kao što smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije - rekao je predsednik.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
