"DOLAZIM USKORO NA VELIKI SKUP U NOVOM SADU" Vučić: Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše Srbiju

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro otići u Novi Sad, na veliki skup koji će biti održan u tom gradu.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

On je, tokom obraćanja iz Osake, odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića, koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan.

- Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Inače, neretko sam u Novom Sadu, imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Plamen slobode je upaljen, to je jedino u pravu. Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i da sruše Srbiju, kao što smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije - rekao je predsednik.