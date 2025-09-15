Politika

"DOLAZIM USKORO NA VELIKI SKUP U NOVOM SADU" Vučić: Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše Srbiju

15. 09. 2025. u 11:54

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro otići u Novi Sad, na veliki skup koji će biti održan u tom gradu.

ДОЛАЗИМ УСКОРО НА ВЕЛИКИ СКУП У НОВОМ САДУ Вучић: Победићемо све оне који су хтели да сруше Србију

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

On je, tokom obraćanja iz Osake, odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu profesora Ilije Srdanovića, koji je naveo da Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu "persona non grata" i da plamen slobode raste iz dana u dan.

- Dolazim uskoro na veliki skup u Novom Sadu. Inače, neretko sam u Novom Sadu, imam i familiju u Novom Sadu. Ne mora da brine profesor. Plamen slobode je upaljen, to je jedino u pravu. Pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i da sruše Srbiju, kao što smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije - rekao je predsednik.

