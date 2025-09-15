NOVE LAŽI NA N1: Reporterka na kraju priznala istinu (VIDEO)

Ovo je prvi film koji gotovo u celosti otkriva duboki ponor u duši srpskog naroda. Baš zato što smo ga i bili i nismo bili svesni, što nas već više od osamdeset godina progoni kroz san i javu, kroz krvavi i zaumni košmar našeg ukupnog postojanja, mi još ne možemo da povežemo sve te užasne slike u jednu simfoniju zla. To je učinio nama Srbima najveći živi hrvatski filmski reditelj Lordan Zafranović, koji je gotovo slučajno otkrio krv i pepeo Jasenovca radeći nešto drugo u kraju gde je postojao muzej ovog grdnog sudilišta, po prvi put dotaknuvši njegove demonske memorabilije. Sam kaže da je od tog trenutka prestao da normalno živi, da ga je tada obuzela prava manija gonjenja za još i još takvih slika, pa je kopao dublje, divlje i grozničavo, gonjen nekom strašnom morijom koju jedni nazivaju savešću, a drugi Božjom silom u nama.