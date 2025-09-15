Politika

NOVE LAŽI NA N1: Reporterka na kraju priznala istinu (VIDEO)

В. Н.

15. 09. 2025. u 10:39

REPORTERKA N1 celo veče lagala je da su "profesori PMF-a analizom utvrdili da je policija bacala CN gas na građane", a onda je morala da prizna istinu.

НОВЕ ЛАЖИ НА Н1: Репортерка на крају признала истину (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Zapravo, nisu radili profesori, ne znamo ko je tu analizu uopšte radio - izjavila je.

