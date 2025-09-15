"CN GAS LAŽ U RANGU ZVUČNOG TOPA" Brnabić: Nakon 10 meseci terora i laži, narod ih je prozreo

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na navode blokadera, koje su preneli opozicioni mediji, o navodnom korišćenju CN gasa u Novom Sadu.

Foto: Printscreen

- Laži o CN gasu koje plasiraju Gruhonjićevi sledbenici pokazuju koliko su blokaderi očajni, bezidejni, ali i koliko daleko su spremni da idu. Kao i kod nepostojećeg zvučnog topa, ova laž je očigledno unapred pripremljena. Odmah su se našli dežurni političari, analitičari i „eksperti“ koji će da cokću i iščuđavaju se po ceo dan na Šolakovim medijima tvrdeći da je vlast „spremna na sve“. Kod nepostojećeg zvučnog topa smo „pucali na omladinu“, sada „trujemo omladinu“. Sledeće je da će da se žale svima, od Strazbura do Njujorka, kao i u slučaju zvučnog topa, a zatim da se hvale novim pritiscima na Srbiju koji će uslediti nakon ove nove laži. I nije važan ni demanti MUP-a, ni to što nema nikoga ko je povređen ili se javio nekoj medicinskoj ustanovi sa tegobama, ništa od toga nije važno onima koji stalno napadaju Srbiju i njene institucije. Kao i sa dečakom iz Valjeva koji je preminuo usled policijske brutalnosti, a što je bila još jedna monstruozna laž – važno je smisliti laži koje će uznemiriti javnost u dovoljnoj meri da ponovo „napumpaju“ blokadere. A posebno je značajno što im je uvek dežurni krivac i najveći zlikovac lično Aleksandar Vučić. Nijedna laž ne može da prođe, a da za sve što se desilo, a posebno za ono što se nije desilo, optuže Aleksandra Vučića. Nakon 10 meseci terora i laži, narod ih je prozreo i zna da je CN gas laž u rangu zvučnog topa. Gospodo blokaderi, došao je kraj - objavila je Brnabić na mreži X.

