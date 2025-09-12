Politika

SKANDALOZNO: Za Dragana Šolaka, Novu i N1, Vojska Srbije je okupatorska vojska (FOTO)

В. Н.

12. 09. 2025. u 13:01

U MEDIJIMA koji su u vlasništvu Dragana Šolaka pojavljuju se skandalozni tekstovi sa još skandaloznijim naslovima koji se tiču vojne parade koja će biti održana u Beogradu 20. septembra.

СКАНДАЛОЗНО: За Драгана Шолака, Нову и Н1, Војска Србије је окупаторска војска (ФОТО)

Foto: MO

U jednom od brojnih tekstova na ovu temu, Nova S piše da su "tenkovi okupirali beogradske ulice", dok "vojni brodovi i čamci plove po rekama".

