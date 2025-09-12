Politika

SRDAČAN POZDRAV PRED POČETAK SASTANKA: Brnabić u Briselu razgovara sa Robertom Mecolom (VIDEO)

В. Н.

12. 09. 2025. u 08:56

U BRISELU je počeo sastanak predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić sa predsednicom Evropskog parlamenta Robertom Mecolom.

Novosti

Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u poseti Briselu, gde će se sastati sa nekim od najvažnijih funkcionera Evropske unije.

Foto: Новости

