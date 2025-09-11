PIPER O UBISTVU ČARLI KIRKA: "Ono što rade medijske trovačnice N1 i Nova S, može da dovede do iste nesreće u Srbiji"

NOVINAR Uroš Piper prokomentarisao je ubistvo političkog aktiviste Čarli Kirka i upozorio na opasne paralele sa Srbijom, gde mediji poput N1 i Nova S medijskim trovanjem mogu dovesti do slične tragedije.

Foto: Printscreen

- Videli ste ubistvo koje se dogodilo u Americi. Ubijen je Čarli Kirk, Trampov saradnik i veliki protivnik antiblokadera u SAD i protivnik Vouk kulture. Suštinski iza ovog ubistva stoje CNN i MSNBC. To je neka manje ili više psihički labilna osoba. Bitno da je medijski pripremano to ubistvo gde ste vid targetirali tu osobu od strane medija kao što su CNN i MSNBC na kraju doveli do ubistva. To je ono što treba da razmišljamo ovde u Srbiji. Ono što rade medijske trovačnice N1 i Nova S, i perijanice tih trovačnica poput Žakline Tatalović, Slobe Georgijeva, to je ono što može da dovede do nesreće u Srbiji. Berujte mi, kada vi nekoga ko je psihički labilan koji možda ima problem u braku, koji možda ne može da nađe devojku, koji ima minoran problem na poslu, mesecima ubeđujete da će on sve svoje probleme da reši samo ako ne bude nekog Vučića, nekog poslanika SNS-a, nekog ministra. Taj ako mu je dostopuno oružje, može vrlo lako da se odluči i kaže: "E pa da! Samo ja ovo da rešim, samo to ja da uradim, ja ću sve svoje probleme da rešim i još ću ispasti heroj." Iskreno se nadam da će ovo osvestiti dobar deo ljudi u Srbiji koji su normalni, okej, možda i nezadovoljni vlašću, ali ne bi otišli u neki ekstremizam, i videti dokle može da ode i kako je lako da se pređe od medijskog uništavanja osobe do ubistva te osobe. A iskreno se još više nadam da ćemo biti bez trovačnica i da će Georgijev i ekipa uskoro predati svoje radne knjižice na biro za nezaposlene i tražiti neki normalan posao - rekao je Piper.

Foto: Printscreen