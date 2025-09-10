SAV OČAJ TERORISTIČKE N1 STAO U JEDAN NASLOV: "Ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću..." (FOTO)

SAV očaj terorističke N1 stao je u jedan naslov.

Printskrin

Naime, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održala je govor u Evropskom parlamentu.

Međutim, na veliku žalost blokadera i njihovih medijskih mentora, fon der Lajenova se nije bavila pljuvanjem po Srbiji.

"Fon der Lajen održala govor u EP - jedan paragraf o Zapadnom Balkanu, ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću" glasi naslov N1 o obraćanju predsednice Evropske komisije.

Printskrin

Džaba su se na N1 nadali da će im rad protiv Srbije doneti benefite. Čak ni u Evropskom parlamentu ih nisu ozbiljno shvatili...