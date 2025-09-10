Politika

SAV OČAJ TERORISTIČKE N1 STAO U JEDAN NASLOV: "Ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću..." (FOTO)

В.Н.

10. 09. 2025. u 11:21

SAV očaj terorističke N1 stao je u jedan naslov.

САВ ОЧАЈ ТЕРОРИСТИЧКЕ Н1 СТАО У ЈЕДАН НАСЛОВ: Ни реч о ситуацији у Србији и Вучићу... (ФОТО)

Printskrin

Naime, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održala je govor u Evropskom parlamentu.

Međutim, na veliku žalost blokadera i njihovih medijskih mentora, fon der Lajenova se nije bavila pljuvanjem po Srbiji.

"Fon der Lajen održala govor u EP - jedan paragraf o Zapadnom Balkanu, ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću" glasi naslov N1 o obraćanju predsednice Evropske komisije.

Printskrin

Džaba su se na N1 nadali da će im rad protiv Srbije doneti benefite. Čak ni u Evropskom parlamentu ih nisu ozbiljno shvatili...

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja
Politika

0 1

MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja

BEČ SE suočava sa najvećim talasom građanskog nezadovoljstva, hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a kamioni koji su blokirali ključne saobraćajnice dodatno su pojačali poruku, nezadovoljstvo aktuelnom vladom više se ne može ignorisati.

10. 09. 2025. u 17:26 >> 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice

SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice