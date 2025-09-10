SAV OČAJ TERORISTIČKE N1 STAO U JEDAN NASLOV: "Ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću..." (FOTO)
SAV očaj terorističke N1 stao je u jedan naslov.
Naime, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen održala je govor u Evropskom parlamentu.
Međutim, na veliku žalost blokadera i njihovih medijskih mentora, fon der Lajenova se nije bavila pljuvanjem po Srbiji.
"Fon der Lajen održala govor u EP - jedan paragraf o Zapadnom Balkanu, ni reč o situaciji u Srbiji i Vučiću" glasi naslov N1 o obraćanju predsednice Evropske komisije.
Džaba su se na N1 nadali da će im rad protiv Srbije doneti benefite. Čak ni u Evropskom parlamentu ih nisu ozbiljno shvatili...
Preporučujemo
DVE SRBIJE: Jedna koja ruši svoju zemlju i prava— zdrava, normalna i većinska
10. 09. 2025. u 10:48
CRNO NA BELO, VELIKI DOSIJE: Ovo je mračna istina o TV N1!
10. 09. 2025. u 10:45
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)