"NE SMEMO DA SE SUKOBLJAVAMO I OBRAČUNAVAMO SA NAŠIM SESTRAMA I BRAĆOM" Vučić: Mi smo i u Šapcu i Čačku izbegavali sukobe
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Prva gde je govorio o izbegavanju sukoba u Šapcu i Čačku.
- Moja poruka za sve te ljude koji žele da sačuvaju svoju zemlju. Neki su se na mene naljutili u Šapcu, govorim o ljudima koji podržavaju mene kao predsednika, zbog toga što sam 4000 ljudi koji su bili u šetnji zamolio da skrenu da se ne bi sukobljavali sa njih 300 koji su blokirali.
Mi ne smemo da se sukobljavamo i obračunavamo sa našim sestrama i braćom, sa našim ljudima. Ako oni nemaju dovoljno razuma, ako su im mozgovi isprani zbog brutalne propagande onda mi moramo da pokažemo razum da ih pozivamo na dijalog. Mi smo i u Šapcu i Čačku izbegavali sukobe - rekao je Vučić.
