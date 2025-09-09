KURTIJEVA POLICIJA UPALA U PROSTORIJE "SLUŽBENOG GLASNIKA" U KOSOVSKOJ MITROVICI: Hitno se oglasila Srpska lista

DANAS je u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici upala kosovska policija, nasilno isterala zaposlene sa njihovih radnih mesta i oduzela službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih našoj deci, ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.

FOTO: Novosti

Povodom ovih dešavanja, Srpska lista je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“. Tom prilikom smo im pružili podršku i jasno poručili da neće biti ostavljeni sami. Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije.

Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, jer je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sa sistematskom kampanjom ugrožavanja Srba.

Srpska lista će nastaviti da štiti svoj narod, njegovo pravo na rad, život i opstanak na svojim vekovnim ognjištima.

