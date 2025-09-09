KURTIJEVA POLICIJA UPALA U PROSTORIJE "SLUŽBENOG GLASNIKA" U KOSOVSKOJ MITROVICI: Hitno se oglasila Srpska lista
DANAS je u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici upala kosovska policija, nasilno isterala zaposlene sa njihovih radnih mesta i oduzela službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih našoj deci, ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Povodom ovih dešavanja, Srpska lista je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“. Tom prilikom smo im pružili podršku i jasno poručili da neće biti ostavljeni sami. Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije.
Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, jer je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sa sistematskom kampanjom ugrožavanja Srba.
Srpska lista će nastaviti da štiti svoj narod, njegovo pravo na rad, život i opstanak na svojim vekovnim ognjištima.
Danas je u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici upala kosovska policija, nasilno isterala zaposlene sa njihovih radnih mesta i oduzela službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih našoj deci. Ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.
Povodom ovih dešavanja, Srpska lista je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“. Tom prilikom smo im pružili podršku i jasno poručili da neće biti ostavljeni sami. Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije.
Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, jer je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sa sistematskom kampanjom ugrožavanja Srba.
Srpska lista će nastaviti da štiti svoj narod, njegovo pravo na rad, život i opstanak na svojim vekovnim ognjištima.
Preporučujemo
CIK U PRIŠTINI: Verifikovao učešće Srpske liste i Srpske demokratije na lokalnim izborima
01. 09. 2025. u 22:56
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)