Politika

KURTIJEVA POLICIJA UPALA U PROSTORIJE "SLUŽBENOG GLASNIKA" U KOSOVSKOJ MITROVICI: Hitno se oglasila Srpska lista

D.K.

09. 09. 2025. u 17:34 >> 17:52

DANAS je u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici upala kosovska policija, nasilno isterala zaposlene sa njihovih radnih mesta i oduzela službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih našoj deci, ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.

КУРТИЈЕВА ПОЛИЦИЈА УПАЛА У ПРОСТОРИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ: Хитно се огласила Српска листа

FOTO: Novosti

Povodom ovih dešavanja, Srpska lista je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“. Tom prilikom smo im pružili podršku i jasno poručili da neće biti ostavljeni sami. Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije.

Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, jer je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sa sistematskom kampanjom ugrožavanja Srba.

Srpska lista će nastaviti da štiti svoj narod, njegovo pravo na rad, život i opstanak na svojim vekovnim ognjištima.

Danas je u prostorije „Službenog glasnika“ u Severnoj Mitrovici upala kosovska policija, nasilno isterala zaposlene sa njihovih radnih mesta i oduzela službenu opremu i hiljade knjiga namenjenih našoj deci. Ovaj varvarski čin predstavlja nastavak sistematskog pritiska i terora koji se sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.

Povodom ovih dešavanja, Srpska lista je održala hitan sastanak sa zaposlenima u „Službenom glasniku“. Tom prilikom smo im pružili podršku i jasno poručili da neće biti ostavljeni sami. Država Srbija će nastaviti da brine o njima, obezbeđujući da niko ne ostane bez svojih primanja i egzistencije.

Ovakav odnos prema radnicima i institucijama koje se staraju o kulturi, obrazovanju i identitetu srpskog naroda je nedopustiv. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice i zaštitu osnovnih ljudskih prava, jer je današnji upad još jedan dokaz da vlasti u Prištini nastavljaju sa sistematskom kampanjom ugrožavanja Srba.

Srpska lista će nastaviti da štiti svoj narod, njegovo pravo na rad, život i opstanak na svojim vekovnim ognjištima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji
Politika

0 3

POSLANICA UPITALA EVROPARLAMENTARCE Kako biste reagovali da u vašoj zemlji neko zabrani rad fakulteta ili ulazak na radno mesto kao u Srbiji

POSLANICA Evropskog parlamenta (EP) Anamarija Viček iz političke grupacije Patriote za Evropu izjavila je danas, tokom debate o Srbiji u Evropskom parlamentu, da se treba služiti činjenicama i stvarnošću kada se govori o Srbiji te da umesto da se priča o njenom pristupanju EU, Evropski parlament debatuje o protestima.

09. 09. 2025. u 19:03

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA