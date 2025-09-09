Politika

SRAMOTA: Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog Putina (VIDEO)

В. Н.

09. 09. 2025. u 09:49

VOĐE blokadera otišle su u Strazbur da se žale na predsednika Aleksandra Vučića zbog ruskog predsednika Vladimira Putina.

СРАМОТА: Вође блокадера отишле у Стразбур да се жале на Вучића због Путина (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Samo što nisu poručili da Vučiću treba odseći ruku koju je pružio Putinu, tokom posete Kini, kada se sastao sa ruskim predsednikom.

Inače, čak i u Evropskoj uniji, blokadere je dočekala gotovo prazna sala, došli su im samo najradikalniji mrzitelji Rusije i promoteri nezavisnog Kosova.

