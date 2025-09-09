SRAMOTA: Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog Putina (VIDEO)
VOĐE blokadera otišle su u Strazbur da se žale na predsednika Aleksandra Vučića zbog ruskog predsednika Vladimira Putina.
Samo što nisu poručili da Vučiću treba odseći ruku koju je pružio Putinu, tokom posete Kini, kada se sastao sa ruskim predsednikom.
Inače, čak i u Evropskoj uniji, blokadere je dočekala gotovo prazna sala, došli su im samo najradikalniji mrzitelji Rusije i promoteri nezavisnog Kosova.
