SRAMOTA: Vođe blokadera otišle u Strazbur da se žale na Vučića zbog Putina (VIDEO)

VOĐE blokadera otišle su u Strazbur da se žale na predsednika Aleksandra Vučića zbog ruskog predsednika Vladimira Putina.

Foto: Printskrin

Samo što nisu poručili da Vučiću treba odseći ruku koju je pružio Putinu, tokom posete Kini, kada se sastao sa ruskim predsednikom.

Inače, čak i u Evropskoj uniji, blokadere je dočekala gotovo prazna sala, došli su im samo najradikalniji mrzitelji Rusije i promoteri nezavisnog Kosova.