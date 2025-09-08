Politika

VREME ODGOVORNOSTI DOLAZI: Dok predsednik upozorava da institucije moraju da rade svoj posao, neki bi od Srbije da naprave anarhiju

D.K.

08. 09. 2025. u 20:28

NEFORMALNE grupe tužilaca, sudija, a sada i komandanti policijskih jedinica rade na sprovođenju državnog udara.

ВРЕМЕ ОДГОВОРНОСТИ ДОЛАЗИ: Док председник упозорава да институције морају да раде свој посао, неки би од Србије да направе анархију

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Sudije, svi važni tužioci u ovoj zemlji, kao što vidite komandanti policijskih jedinica, šefovi poreskih policija... Svi su njihovi. To vam samo govori o razmerama državnog udara - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Svi smenjeni ljudi su njihovi. Izgleda da smo dobro pogađali, da smo dobro namirisali. Samo je trebalo to učiniti mnogo ranije - zaključio je predsednik.

