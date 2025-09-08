SLOBODNA SRBIJA SE PROBUDILA Siniša Mali: LJudi žele da žive normalno, da Srbija pobeđuje u ekonomiji, da nastavimo tim putem!

MINISTAR finansija Siniša Mali gostuje na TV Hepi gde je govorio o svim važnim i aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Mali je na početku istao da Srbija brine o građanima i podsetio da je ljudima dosta blokada.

- Videli smo da su cene u prodavnicama tako visoke da ne mogu da se objasne od strane maloprodajnih lanaca. Reagovali smo iz dva načina: sa jedne strane smo ograničili marže na 20 odsto.

- Čuli ste predsednika Vučića, od 1. decembra povećavamo penzije za 12 odsto, dakle, treću godinu zaredom povećavamo penzije za dvocifreni iznos. Inače, sutra potvrđujemo još jedno povećanje minimalne zarade, od 1. oktobra ide vanredno povećanje minimalne zarade od 500 evra. Od 1. januara naredne godine na 550 evra. Do kraja 2027 godine imaćemo minimalnu zaradu 650 evra.

Mali je potom podsetio da je za vreme bivše vlasti bila velika stopa nezaposlenosti, dok je danas na istorijskom niskom nivou.

Ministar se osvrnuo i na investicioni kreditni rejting koji je Srbija dobila ističući da je to veliki rezultat za Srbiju.

- Jedna mala Srbija je za vreme korone je sve četiri vakcine obezbedila svojim građanima, obezbedila radna mesta, davala pomoć nezaposlenima, mladima. Onda su protestvovali proviv korone, odnosno protiv mera, pa su protestvovali što nema mera.

Mali je podsetio i na početak rata u Ukrajini gde je opozicija vikala da će se narod u Srbiji smrznuti zbog cena gasa koja je poskupela.

- Kada videte da iza svega stoji Dragan Šolak i Dragan Đilas i da su to ljudi koji su nekada žariri i palili, da je Đilas 600 miliona stavio u džep kada je bio gradonačelnik Beograda. Oni nikakvu brigu za građane ne pokazuju već samo žele da njima bude bolje.

- Ono što je važno jeste da je ustala Srbija. Juče je u Kosjeriću policajac povrđen jer ga je neko pogodio kamenicom u glavu. Kako je to vama sve dozvoljeno? Upotreba sile, a ovaj kaže za događaje u Novom Sadu ovi sa N1 i Nove S "ja ne mogu da verujem šta vidim". To građani vide, ovamo kažu mirni domonstranti, a policija reagovala, ovi motkama udaraju policiju, gađaju kamenicama. A kad ih neko privede idu ispred policijskih stanica i traže da ih neko pusti.

Ministar je istakao da je sve što je rađeno da je rađeno u interesu građana Srbije.

- Juče je meni bilo sjajno zato što su mere već dali svoj efekat. I onda su komentari bili "ima jedna prodavnica, samo da vidite tu". Generalno vidim da su ljudi zadovoljni, samo gledaju koji je stepen ili procenat snžena cena. Ili ako negde neko nije reagovao da pošaljemo inspekciju.

Ministar se osvrnuo na jučerašnji protest građana protiv blokada gde su građani poručili da žele normalnu Srbiju i da im je dosta blokada.

- Vučić ih je pozvao na razgovor, ima ih sve manje i manje i agresivniji su. Nije ih u Novom Sadu bilo ni 9.000 ljudi. Ne može da se uporedi više ni broj ljudi koji je za normalnu Srbiju u odnosu na ove koji hoće sve da blokiraju. Ovaj dekan Beogradskog univerziteta odbio je razgovor sa Vučićem, pa pobegao u Brisel da dobije instrukcije.

Ministar je itakao da su ogromne pare uložene u obojenu revoluciju poput medije kao što su Nova S i N1, opremu, putovanja biciklima.

- Što se tiče akcija, nisu ukinute, obustavljene su na nedelju dana. Biće akcija i dalje. Akcija traje 5-10 dana, za par artikala. Mi govorimo o ukupnom asortimanu svih artikala u trajanu od 6 meseci - ukazao je Mali, dodajući da su veliki trgovci bili navikli na visoke profite.