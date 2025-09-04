MACUT UPUTIO SAČUČEŠĆE PREMIJERU PORTUGALIJE POVODOM TRAGEDIJE NA ŽIČARI U LISABONU: "Naše misli su sa porodicama nastradalih"

PREMIJER Srbije Đuro Macut uputio je danas u ime Vlade Srbije, kao i u lično ime, telegram saučešća predsedniku Vlade Portugalije Luišu Montenegru povodom tragedije koja se dogodila u sredu na žičari Glorija u Lisabonu.

Foto Tanjug/SLOBODAN MILJEVIĆ

- Želeo bih da Vam uputim izraze najdubljeg saučešća u ovom tragičnom trenutku za Republiku Portugaliju. Republika Srbija i naš narod saosećaju sa Vama u bolu i tuzi. Naše misli su sa porodicama nastradalih i šaljemo im naše najiskrenije saosećanje, a povređenima upućujemo želje za najbrži i potpuni oporavak - navodi se u telegramu premijera.