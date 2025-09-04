MACUT UPUTIO SAČUČEŠĆE PREMIJERU PORTUGALIJE POVODOM TRAGEDIJE NA ŽIČARI U LISABONU: "Naše misli su sa porodicama nastradalih"
PREMIJER Srbije Đuro Macut uputio je danas u ime Vlade Srbije, kao i u lično ime, telegram saučešća predsedniku Vlade Portugalije Luišu Montenegru povodom tragedije koja se dogodila u sredu na žičari Glorija u Lisabonu.
- Želeo bih da Vam uputim izraze najdubljeg saučešća u ovom tragičnom trenutku za Republiku Portugaliju. Republika Srbija i naš narod saosećaju sa Vama u bolu i tuzi. Naše misli su sa porodicama nastradalih i šaljemo im naše najiskrenije saosećanje, a povređenima upućujemo želje za najbrži i potpuni oporavak - navodi se u telegramu premijera.
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
LEŠ tajanstvenog i ogromnog stvorenja isplivao je na popularnu plažu Kefn Sidan na jugu Velsa i iznenadio lokalne stanovnike i turiste, javlja San.
