Politika

MACUT UPUTIO SAČUČEŠĆE PREMIJERU PORTUGALIJE POVODOM TRAGEDIJE NA ŽIČARI U LISABONU: "Naše misli su sa porodicama nastradalih"

V.N.

04. 09. 2025. u 19:44

PREMIJER Srbije Đuro Macut uputio je danas u ime Vlade Srbije, kao i u lično ime, telegram saučešća predsedniku Vlade Portugalije Luišu Montenegru povodom tragedije koja se dogodila u sredu na žičari Glorija u Lisabonu.

МАЦУТ УПУТИО САЧУЧЕШЋЕ ПРЕМИЈЕРУ ПОРТУГАЛИЈЕ ПОВОДОМ ТРАГЕДИЈЕ НА ЖИЧАРИ У ЛИСАБОНУ: Наше мисли су са породицама настрадалих

Foto Tanjug/SLOBODAN MILJEVIĆ

- Želeo bih da Vam uputim izraze najdubljeg saučešća u ovom tragičnom trenutku za Republiku Portugaliju. Republika Srbija i naš narod saosećaju sa Vama u bolu i tuzi. Naše misli su sa porodicama nastradalih i šaljemo im naše najiskrenije saosećanje, a povređenima upućujemo želje za najbrži i potpuni oporavak  - navodi se u telegramu premijera.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU