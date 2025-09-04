PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pekinga.

Istakao je da je Kina najveći trgovinski partner Srbije.

- Predsednik Si me obavestio da Srbija i dalje može da očekuje pomoć NR Kine.

- Sastanak je bio veoma srdačan, ja sam mnogo srećan kada se tako završi razgovor, jer znam da smo nešto dobro uradili za našu zemlju. Obradovali su se činjenici da ćemo za 15 dana da otvorimo prugu Beograd-Subotica - naveo je Vučić.

Istakao je da se razgovaralo i o tehnološkim inovacijama u kojima Kina prednjači.

- Moraćemo da gledamo kako da to u budućnosti iskoristimo na što bolji način.

- Govorili smo i o Inicijativi za globalno upravljanje gde oni traže više pravde, poštovanje vladavine prava, te norme kroz Povelju UN da konačno budu poštovane. Važno je da tu našu saradnju unapređujemo - dodao je Vučić.

Istako je da se predsedniku Siju zahvalio za svaku vrstu podrške, od korone, do podrške u Ujedinjenim nacijama kada se glasalo o rezoluciji o Srebrenici.

- Razgovarali smo, u skladu sa nemešanjem u unutrašnje stvari zemalja, i o obojenim revolucijama, nekadašnjim pokupšajima da se to provede u Hong Kongu, o današnjim pokušajima da se to provede u Beogradu. Kinesko rukovodstvo i predsednik Si dobro vide i razumeju stvari u našoj zemlji i dobro razumeju pritiske sa kojima se suočavamo. To je za nas bilo važno. Ja sam rekao da ćemo mi sasvim sigurno uspeti svojim radom da pobedimo, marljivošću, idejama, planom i programima - naveo je on.

Vučić je istakao i dobar sastanak sa predsednikom Svenarodnog kineskog kongresa.

- Kineske kompanije su zainteresovane za ulaganje u našu zemlju,a i naši ljudi to isto pokazuju. Potrudio sam se da pitam kako ide izvoz naše rakije, meda... Ne ide loše, a verujem da to može i bolje u budućnosti uz više našeg truda. Moramo da radimo na dodatnom privlačenju turista iz Kine u Srbiju. Da nije bilo ovog nasilja blokadera i svega što su radili u prethodnih 9 meseci, verujem da bi brojevi bili mnogo veći. U Kini imamo iskrenog prijatelja, Kina u Srbiji takođe, i mi ćemo nastaviti da to prijateljstvo razvijamo - istakao je Vučić.

- Za mene je ovo bila izuzetna čast i mogućnost da se ponovo susretnem sa predsednikom Sije. Ovo za malu zemlju predstavlja ogromnu čast. Ponosan sa na Srbiju koju sam ovde predstavljamo. Sve ovo radimo zbog naših ljudi, zbog više posla. 41 hiljadu ljudi zapošljavaju kineske kompanije u Srbiji, kada sam postao predsednik bilo je između 4 i 5 hiljada ljudi. Dakle gotovo 10 puta više nego tada - naveo je on.

- Postoje