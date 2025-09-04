SUSRET VUČIĆA I SIJA UDARNA VEST: Ogromno interesovanje kineskih medija za posetu srpskog predsednika Pekingu (FOTO)
ZA posetu srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini vlada ogromno interesovanje tamošnjih medija.
Susret Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga svi mediji su preneli kao udarnu vest.
Podsetimo, Vučić i Si razgovarali su rano jutros po srednjeevropskom vremenu.
Predsednik Vučić izjavio je na sastanku sa predsednikom Kine, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.
Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom smislu.
- I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi. Mnogo vam hvala na tome što, zahvaljujući vašim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena i naša razmena usluga nikada nije bila veća u našoj istoriji - rekao je Vučić.
