SUSRET VUČIĆA I SIJA UDARNA VEST: Ogromno interesovanje kineskih medija za posetu srpskog predsednika Pekingu (FOTO)

ZA posetu srpskog predsednika Aleksandra Vučića Kini vlada ogromno interesovanje tamošnjih medija.

Foto: Instaram/buducnostsrbijeav

Susret Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga svi mediji su preneli kao udarnu vest.

Podsetimo, Vučić i Si razgovarali su rano jutros po srednjeevropskom vremenu.

Predsednik Vučić izjavio je na sastanku sa predsednikom Kine, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.

Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom smislu.

- I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi. Mnogo vam hvala na tome što, zahvaljujući vašim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena i naša razmena usluga nikada nije bila veća u našoj istoriji - rekao je Vučić.