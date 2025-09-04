SRBIJA I KINA ČELIČNI PRIJATELJI: Vučić na sastanku sa Sijem - Poziv kineskim kompanijama za ulaganja (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.
Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom smislu.
- I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi. Mnogo vam hvala na tome što, zahvaljujući vašim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena i naša razmena usluga nikada nije bila veća u našoj istoriji - rekao je Vučić.
Naveo je da je Srbija, zajedno sa kineskim partnerima, završila deonicu međunarodne pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije i da će za 15 dana biti otvorena za saobraćaj.
- Hvala vam i za ulaganje u železaru u Smederevu kompanije HBIS, hvala vam za dolazak Zi Đina na istog Srbije, koji bukvalno čuva taj deo naše zemlje. Hvala vam za mnoge investicije i moja velika molba za vas je ako možete po pitanju investicija da nam pomognete i u budućnosti - rekao je Vučić.
Vučić je rekao da je Inicijativa još jednu izuzetno značajnu inicijativu koju kinesko rukovodstvo predlaže čovečanstvu.
- Sva tri razloga koje ste pomenuli, od većeg prisustva i reprezentovanja globalnog juga, do erozije autoritarnosti, nepoštovanja odluka Ujedinjenih nacija, do neefikasnosti u obavljanju važnih poslova - od održivog razvoja do suočavanja sa klimatskim promenama i do onoga što ste ponudili svetu, kroz jednakost u međunarodnim odnosima, nemešanje u unutrašnje stvari, postavljanje čoveka u središte sveta i rešavanje njegovih problema, kao i rezultati, jeste dobar koncept za budućnost koji će Republika Srbija uvek podržati - rekao je Vučić.
Izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da razgovara sa predsednikom Kine i zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu.
Vučić je rekao da je parada povodom 80 godina oslobođenja od fašizma bila impresivna i da je ostavila ogroman utisak u celom svetu i u Srbiji.
Vest o sastanku Vučić je objavio i na Instagramu "buducnostsrbijeav" gde se zahvalio Siju na srdačnoj dobrodošlici, kao i na "izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji".
On je istako da je kineskom predsednku posebno zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji i na velikim investicijama koje su već realizovane, i saopštio da je uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti.
(Tanjug)
