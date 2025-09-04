Politika

SRBIJA I KINA ČELIČNI PRIJATELJI: Vučić na sastanku sa Sijem - Poziv kineskim kompanijama za ulaganja (FOTO)

Марија Стевановић
Marija Stevanović

04. 09. 2025. u 08:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Pekingu, na sastanku sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da su Srbija i Kina čelični prijatelji i da trgovinska razmena dve zemlje nikada nije bila veća, a da je Inicijativa za globalno upravljanje, koju je predložilo kinesko rukovodstvo, dobar koncept koji će Srbija uvek podržati.

СРБИЈА И КИНА ЧЕЛИЧНИ ПРИЈАТЕЉИ: Вучић на састанку са Сијем - Позив кинеским компанијама за улагања (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je rekao da Srbija Kinu doživljava kao iskrenog prijatelja i naveo da su Kina i njen predsednik bili uz Srbiju kada joj je bilo teško i u ekonomskom smislu i u medicinsko-zdravstvenom smislu, ali i u političkom smislu. 

- I Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi. Mnogo vam hvala na tome što, zahvaljujući vašim inicijativama i ugovoru o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmena i naša razmena usluga nikada nije bila veća u našoj istoriji - rekao je Vučić.

Naveo je da je Srbija, zajedno sa kineskim partnerima, završila deonicu međunarodne pruge Beograd-Budimpešta na teritoriji Srbije i da će za 15 dana biti otvorena za saobraćaj.

- Hvala vam i za ulaganje u železaru u Smederevu kompanije HBIS, hvala vam za dolazak Zi Đina na istog Srbije, koji bukvalno čuva taj deo naše zemlje. Hvala vam za mnoge investicije i moja velika molba za vas je ako možete po pitanju investicija da nam pomognete i u budućnosti - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Zoran Colić

Vučić je rekao da je Inicijativa još jednu izuzetno značajnu inicijativu koju kinesko rukovodstvo predlaže čovečanstvu.

- Sva tri razloga koje ste pomenuli, od većeg prisustva i reprezentovanja globalnog juga, do erozije autoritarnosti, nepoštovanja odluka Ujedinjenih nacija, do neefikasnosti u obavljanju važnih poslova - od održivog razvoja do suočavanja sa klimatskim promenama i do onoga što ste ponudili svetu, kroz jednakost u međunarodnim odnosima, nemešanje u unutrašnje stvari, postavljanje čoveka u središte sveta i rešavanje njegovih problema, kao i rezultati, jeste dobar koncept za budućnost koji će Republika Srbija uvek podržati - rekao je Vučić.

Izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da razgovara sa predsednikom Kine i zahvalio na srdačnoj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu.

Vučić je rekao da je parada povodom 80 godina oslobođenja od fašizma bila impresivna i da je ostavila ogroman utisak u celom svetu i u Srbiji.

Vest o sastanku Vučić je objavio i na Instagramu "buducnostsrbijeav" gde se zahvalio Siju na srdačnoj dobrodošlici, kao i na "izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji".

On je istako da je kineskom predsednku posebno zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji i na velikim investicijama koje su već realizovane, i saopštio da je uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum

TOKEN6900 Pretprodaja se završava za 24 sata: Murad kaže da će SPX6900 biti veći od Bitcoina , dok cilja na Ethereum