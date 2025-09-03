VUČIĆ O BORKU STEFANOVIĆU I MILIVOJEVIĆU: Neko ide po glasove u Brisel, ja u Vlasotince, Pirot, Kosovsku Mitrovicu...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je Borko Stefanović izgleda shvatio da su istraživanja tačna i da će izgubiti izbore.

Foto Dragan Milovanović

- Gube izbore, gubiće ih ubedljivo - rekao je Vučić.

Odgovorio je i na optužbe Srđana Milivojevića i rekao da su to "bajke za malu decu".

- Je li pipnuo neko njih, njihove prostorije? Te priče... Neko ide po glasove u Brisel, ja u Vlasotince, Pirot, Kosovsku Mitrovicu, Novi Sad, Niš... - rekao je predsednik.