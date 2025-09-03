Politika

VUČIĆ O BORKU STEFANOVIĆU I MILIVOJEVIĆU: Neko ide po glasove u Brisel, ja u Vlasotince, Pirot, Kosovsku Mitrovicu...

Novosti online

03. 09. 2025. u 13:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je Borko Stefanović izgleda shvatio da su istraživanja tačna i da će izgubiti izbore.

ВУЧИЋ О БОРКУ СТЕФАНОВИЋУ И МИЛИВОЈЕВИЋУ: Неко иде по гласове у Брисел, ја у Власотинце, Пирот, Косовску Митровицу...

Foto Dragan Milovanović

- Gube izbore, gubiće ih ubedljivo - rekao je Vučić.

Odgovorio je i na optužbe Srđana Milivojevića i rekao da su to "bajke za malu decu".

- Je li pipnuo neko njih, njihove prostorije? Te priče... Neko ide po glasove u Brisel, ja u Vlasotince, Pirot, Kosovsku Mitrovicu, Novi Sad, Niš... - rekao je predsednik.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!